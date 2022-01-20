靈實賽馬會「智 GYM」計劃

靈實賽馬會「智 GYM」計劃免費一站式智能肌力訓練提升金齡肌力促進社區健康水平隨著年紀增長，肌肉力量不足會減低活動能力，增加長者們失衡及跌倒風險。為達致「預防勝於治療」，基督教靈實協會〈下稱靈實〉獲香港賽馬會慈善信託基金捐助超過九百萬港元，推出靈實賽馬會「智 GYM」計劃，以智能健身器材配合教練跟進，協助五十歲以上的金齡人士及長者建立個人化的運動訓練方案，提升肌力，再加上醫護、社工及物理治療團隊等專業配套，一站式照顧使用者的身心社靈需要，推廣健康生活。

▲ 參加者在健體教練指導下使用健體器械。

靈實一直以全人關懷的文化，積極回應社會的需求。有見長者跌倒可能會導致長期殘疾，大大降低生活質素，以及令長者本人及家人帶來精神及經濟壓力，靈實遂推出靈實賽馬會「智 GYM」計劃，藉「未病先防」的理念，鼓勵五十歲或以上的金齡人士及長者，有規律地進行運動，並循序漸進地提升運動量以改善肌力和肌耐力，並透過計劃擴闊社交圈子。



基督教靈實協會高級物理治療師葉建林坦言：「成年人自 30 歲起已開始肌肉流失，一般研究指出，人於中年之後每年都會流失1%的肌肉，隨年歲增長流失率會加快，到 70 至 80 歲更有可能已流失一半的肌肉。」當肌肉力量及耐力不足，不但令步態不穩、平衡感欠佳，日常生活如上廁所之起身坐低、行樓梯行斜路等動作，都會受到影響，同時增加跌倒及骨折風險，亦可能導致其他併發症。」

▲ 器械主要針對四肢肌肉鍛鍊，藉以增強肌力，減低參加者的跌倒風險。

葉續指出：「若長者失衡跌倒，除了構成身體受傷，嚴重者或會撞傷頭部、構成腦部創傷，而一旦要卧病在床，久卧亦會導致肌肉萎縮及關節變形。再者，長者喪失自我照顧能力，除會間接增加家人壓力，亦大大減低社交生活。」所以，金齡士人及長者應透過增加四肢肌肉力量，促進平衡和身體協調能力，減低跌倒機會及帶來的風險，加強日常生活和自理能力，展開豐盛精彩的人生下半場。

▲ 計劃適合 50 歲以上人士參加，其中一名參加者已年屆 91 歲。

靈實賽馬會「智 GYM」計劃自去年中展開，為期兩年，分別在本會的坑口及寶林服務中心設置健身器材，每間中心各設 6 部器材及有專業教練，免費協助 50 歲或以上人士進行肌肉力量訓練，中心同時亦會舉辦戶外活動，為參加者提供帶氧、增肌的健體和社交機會。計劃由去年八月開始至今，已超過 300 名人士報名參加，當中年齡最高者更已 91 歲。

▲ 智能手帶會紀錄參加者的運動數據並進行分析，為參加者及教練建議個人化訓練方案。

一直以來，不少金齡人士及老友記對健身器材望而卻步，擔心不懂如何使用器材，亦未知自己是否適合使用健身儀器。但透過靈實賽馬會「智 GYM」計劃，參加者每次使用計劃器材前，均會回復至個人設定，故毋須重覆調較，減低疑慮；另一方面，用家參與計劃前，中心會為其先進行健康、安全評估及運動測試，然後在健體教練督導下進行 4 節運動課堂後，才會取得器材使用證， 確保用家清楚器材使用方法，用得安心又放心。



「智 GYM」計劃的貼心之處，在於健身器材可紀錄健身數據，使用者做運動時的力量、節奏、速度及重覆次數均可實時儲存於系統，亦可傳送予教練；同時，器材亦會根據數據進行分析，向使用者及教練建議個人化的訓練方案，若有足夠肌力或經訓練後有進步，更可升級進行提升肌肉表現之訓練，適合用家的不同需要。

▲ 負責「智 GYM」計劃的社工蕭愷婷，指計劃除器械訓練外，亦提供橡筋操、行山及健步行等戶外活動，歡迎 50 歲以上人士參加。

再者，器械當中亦加添遊戲元素，鼓勵參加者完成動作並給予分數，增加趣味及挑戰性。若然參加者的身體狀況經評估後不適合使用器械，計劃亦有提供橡筋帶操、健步行班以及行山等活動， 讓參加者有不同的運動選擇，培養做運動的興趣，建構更健康及精彩的人生。



計劃對象：

居於西貢及將軍澳的 50 歲以上人士報名及預約： 親臨或致電靈實賽馬會「智 GYM 計劃」



服務點：

1. 香港新界將軍澳寶林邨寶寧樓 311 室 中心電話：2701 3407

2. 香港新界將軍澳厚德邨德康樓地下中心電話：2703 7735



(特約)