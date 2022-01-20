▲ 【獨家專訪】任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄 分析美加息高危港股或受惠

行政會議成員、金管局前總裁任志剛接受本報報慶獨家專訪時稱，隨着中美經貿角力升級，一方面認為中國推動人民幣國際化有逼切性，另一方面認為港元聯繫匯機制下，維持與美元掛鈎，同樣可為國家利益效力，不應輕易放棄。

每當提及香港擴大應用人民幣時，都會引起港元定位的質疑，任志剛退任金管局總裁後曾撰文探討聯滙制度是否需要更改，包括引入以一籃子貨幣掛鈎，避免受美國貨幣政策引發通脹等問題。

任志剛最新稱：

在一國兩制下，國家有自己貨幣可以利用，而港元與美元有穩定關係。如果人民幣因為內地有政策或經濟需要走某一條路，港元仍然作為與美元同水平的貨幣，為國家效力，我覺得無太大所謂，亦都幾好。 聯滙制度成立差不多40年，第一日的時候我都喺度，這給香港一個穩定的金融體系，不應輕易放棄。

美元加息風險高 任志剛：港股不亢奮衝擊低

港元與美元掛鈎下，美國最新加息壓力，勢將傳導至香港，但任志剛分析，並不如美股亢奮，加息引發的資產價格調整壓力相對輕微，甚至可能從環球股市調整中受惠資金流入。

他指出，在疫情導致供應鏈斷裂，美國通脹連月攀升至7%水平，高通脹「未必眨眼就會過」，美國不情願下仍有壓力加息，在長達十多年低息環境，不少人借平錢進行高槓桿投資，加息意味借貸成本上升，「影響資產價格是不出奇的事」。

他續稱，相對美國道指從金融海嘯間由8000點升至36000點水平，港股並未如美股亢奮，恒指甚至低於2007、08年金融海嘯前高位，相信加息對資產價格的負面影響自然較美股輕微，「甚至可能有正面影響，因成熟市場調整資金可能流入估值較平的港股，而且外資現時對中概股減持得好犀利」。

任志剛專訪全文：

任志剛警告加息衝擊 惟未憂港股

倡恒指成分股 增設人民幣櫃台

港「更靠得住」 可成「外循環主軸」

記者：麥德銘、趙穎妍

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