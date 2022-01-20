【港股市況】恒生指數升700點、科指升4%　ATM領升美團升一成、騰訊升6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股半日升逾500點。恒生指數今早高開135點，其後升幅逐步擴大，恒生指數半日升561點，報24689點，成交912.9億元。恒生科技指數升3.3%，報5830點。美團 （03690） 升近7%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 升逾4%；內房、物管股續造好。

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焦點股：多圖講解重點消息

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：53】【2022展望】宏利：香港要持續復甦必須要通關、港股估值低 中央料續維持對科網行業的監管

【14：43】港交所 （00388） 升幅擴至3%，高見471.6元。

【14：27】恒生指數午後升幅擴大至700點，科指升逾4%。美團 （03690） 股價升一成；騰訊 （00700） 升逾6%；阿里巴巴 （09988） 、友邦 （01299） 升半成。

【14：24】【大行報告】摩通：內房現多個放鬆跡象、內房股短線將大幅反彈 看好6隻內房及物管股

【14：20】美團 （03690） 最新升一成，高見236元；騰訊 （00700） 升逾6%；恒指升近700點，報24818點，升690點，科指升4.1%，報5872點。

【14：16】瑞聲 （02018） 午後跌幅擴大至逾11%，破底低見28.25元。

【14：15】恒指維持逾600點升幅，最新升655點，報24783點；科指升近4%，報5864點。

【13：44】【SaaS股】中國有贊傳已啟動裁員、或波及1500人 涉產品、技術研發等部門

【13：22】騰訊 （00700） 最新升逾6%，高見470.6元，ATM三股貢獻恒指近340點，相當於大市一半升幅。

【13：16】ATM領市，美團 （03690） 升近9%，高見233.6元；騰訊 （00700） 升逾5%，高見467元；阿里巴巴 （09988） 升逾5%，高見130.8元。

【13：10】恒大 （03333） 短綫抽升，股價最新升9%，高見1.88元。

【13：02】融創 （01918） 升幅擴大至15%，高見10.98元。

【13：01】港股升610點，報24738點。美團 （03690） 升幅擴大至8%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升半成。

【13：00】恒生指數午後初段升約580點，報24708點；科指升3.5%，報5842點。

【12：43】【內房危機】融創近日如期兌付兩筆共42.5億公開市場產品 首季已無債券到期

【12：37】恒指黑期最新報24688點，升632點。

【12：35】【新股IPO】創新奇智2121截止招股 孖展錄9.3億、超購6.6倍

【12：32】九尊數字互娛 （01961） 公布午後短暫停牌，停牌前報0.76元，無升跌，成交8.5萬元。

【12：17】【內房危機】惠譽調低融創評級至BB-展望負面 財務靈活性下降

【12：00】恒生指數半日升561點，報24689點，成交912.9億元。恒生科技指數升3.3%，報5830點。美團 （03690） 升近7%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 升逾4%；內房、物管股續造好。

【11：55】【阿里巴巴9988】中信里昂：中國宏觀經濟拖累阿里電商及雲業務 12月GMV料僅增5.5%

【11：46】恒指中午收市前升約560點，報24689點；科指升3.3%，報5828點。

【11：43】友邦 （01299） 中午收市前升幅擴大至近5%，高見88元。

【11：41】港交所 （00388） 升逾2%，高見466.6元，成交9.3億元。

【11：36】內房股續造好，惟中海外 （00688） 今早破頂高見24元後，股價回吐最新倒跌1%，低見23元。

【11：33】上證半日升0.3%；深證升0.3%；創業板指升0.1%。

【11：20】恒生指數升逾500點，科指升3%。美團 （03690） 升逾6%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾4%。

【11：19】【騰訊股價】騰訊派發京東除淨 騰訊京東齊大升4%、何時收實股？

【11：19】【三孩政策】國家衛健委：將研究出台更多積極生育支持政策 中國飛鶴升逾半成

【11：10】中國水務 （00855） 公布額外發行本金總額1.5億美元2026年到期優先票據，中國水務股價跌逾4%，低見9.6元。

【11：01】中電信 （00728） 逆市跌1%，低見2.83元。

【中國電信】中電信A股連續20個交易日低於每股淨資產值 將採取措施穩定股價

【10：57】中石油 （00857） 跌幅擴大至逾3%，低見3.88元，成交近3億元。

【10：46】物管股造好，碧桂園服務 （06098） 升逾12%；世茂服務 （00873） 升近一成；融創服務 （01516） 升逾9%；金科服務 （09666） 升10%。

【10：38】大市升約460點，報24587點；科指升3.2%，報5821點。

【10：31】安踏 （02020） 升幅擴大至逾6%，高見120元。另外，李寧 （02331） 升4%；特步 （01368） 升逾3%。

【大行報告】大和：安踏今年來零售銷售錄雙位數增長 市場推廣增故削目標價一成

【10：23】滙豐 （00005） 跌幅擴大至2%，低見53.5元。

【10：19】聯泰 （00311） 預期去年扭虧，錄得純利1000萬至1200萬美元，相對2020年同期錄得虧損2800萬美元，聯泰股價升逾34%，破頂高見0.56元。

【10：16】電力股見回吐，潤電 （00836） 跌近3%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 跌逾1%。

【10：15】友邦 （01299） 升4%，高見87.4元。

【10：12】ATM繼續拉升，美團 （03690） 最新升逾6%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升4%。

【10：10】大市最新升400點，報24532點，升404點。

【10：09】安踏 （02020） 盈喜，股價造好升逾5%，高見119.5元。

【盈喜︱體育用品股】安踏料全年收益按年增不少於35% 安踏品牌零售收入增25%

【10：07】美團 （03690） 升幅最新擴大至半成，高見226元；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾3%。科指升2.4%，報5779點。

【09：57】友邦 （01299） 股價造好，早段升逾3%，高見87.15元。

【09：54】三桶油向下，中石油 （00857） 跌逾2%；中石化 （00386） 跌逾1%；中海油 （00883） 跌0.4%。

【油價走勢】法巴上調今明年油價預測 觸及100美元可能性上升

【09：52】滙豐 （00005） 逆市跌1%；渣打 （02888） 跌0.5%。

【09：46】碧桂園服務 （06098） 升近15%，高見49元。

【09：44】大市升逾300點，上試24500點水平，高見24470點。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾2%；美團 （03609） 升逾3%。

【09：42】積木集團 （08187） 復牌瀉逾七成，破底低見0.05元。公司發公告，於1月17日已有條件同意認購認購股份，相當於目標公司Stay Fresh Footwear Inc 7%股權，代價為105萬元。Stay Fresh Footwear Inc主要在加拿大專門從事高級及收藏級運動鞋、街頭服飾及配飾鞋類業務。

【09：40】大市早段升幅擴大至逾200點，恒指最新報24401點，升273點；科指升1.2%，報5713點。

【09：34】內房股續造好，中海外 （00688） 升逾1%，破頂高見24元；潤地 （01109） 升0.4%；恒大 （03333） 升逾1%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升7%；融創 （01918） 、世茂 （00813） 升逾6%。

【09：32】騰訊 （00700） 開市後轉升逾1%。另外，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、京東 （09618） 亦升逾1%；小米 （01810） 升0.4%。

【09：31】瑞聲 （02018） 發盈警，股價今早逆市跌近一成，破底低見28.7元。

【藍籌盈警】瑞聲料上季純利減少71%至79% 市場競爭激烈打擊毛利

【09：30】【奧園違約】奧園宣布債務重組 不再支付債券本金及利息 開市跌近6%

【09：25】網龍 （00777） 擬派特息1.43元，股價高開半成。

【網龍777】網龍擬派特別息每股1.43元 對未來增長前景和產生持續自由現金流能力有信心

【09：25】中石油 （00857） 股價逆市跌近3%。

【09：23】恒生指數開報24263點，升135點。恒生科技指數升0.9%，報5692點。騰訊 （00700） 除淨偏軟跌0.1%；友邦 （01299） 升逾2%；融創 （01918） 續升逾6%。

【09：15】人行將一年期貸款市場報價利率（LPR）從3.8%下調至3.7%，五年期貸款市場報價利率（LPR）從4.65%下調至4.6%。

【LPR雙降】人行1年期LPR下調10基點至3.7% 5年期降5基點至4.6%近2年來首次

【09：13】期指開報24270點，升195點或0.8%。

【09：12】華誼騰訊娛樂 （00419） 開市前宣布短暫停牌。

【09：05】恒指黑期升約158點，報24214點。道指期貨升48點，報35077點。

【08：43】【內房危機】禹洲集團︰交換要約成功獲得絕大多數交換票據持有人支持及徵求同意

【08：24】【驚天大案】中石油違規倒賣原油16年涉1.8億噸 公司：積極配合調查、生產經營未受影響

【08：12】【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位

【07：45】【開市9點半】傳內地放寬房企預售資金 富瑞料內房股未來數日有「積極反應」；盈喜盈警股：安踏、海豐、瑞聲科技

【07：45】港股ADR收報24131點，升4點。滙豐 （00005） ADR折合報54.18元，較港收市價低0.52元或1%；騰訊 （00700） ADR折合報448.75元，較港收市價低7.05元或1.6%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報124.4元，較港收市價高0.2元或0.2%。

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【07：30】美國10年期債息一度升越1.9厘，創兩年新高，其後回順，美股先升後挫，道指早段曾升179點，其後受工業股、銀行股及科技股下滑拖累，反覆向下，尾市跌幅擴大，收市跌339點，報35028點；標指跌44點，報4532點；納指跌166點，報14340點。

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責任編輯︰梁浩碩