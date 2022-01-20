最近的通脹顯示美國去年12月總體通脹率達到7%，是自1982年6月以來最高，即使撇除食品和能源等因素，核心通脹仍達到5.5%，重回1991年2月高位。這次通脹上揚的關鍵因素是能源價格上漲和供應鏈中斷持續存在。紐約聯邦儲備銀行的數據顯示，全球供應鏈壓力仍然很高，不利於通脹前景。面對居高不下的通脹，投資者可以選擇投資什麼行業來抗通脹？我們可以看看以下行業。

資源行業：資源價格往往會隨通脹上揚。而黃金長期被認為是抗通脹工具，因為通脹會侵蝕現金的價值。歷史數據亦顯示黃金在惡性通脹期間能更好地保護購買力。

石油：對化石燃料的投資不足令我們相信油價將繼續走高。同時，全球經濟在經歷了兩年的中斷後即將重開，石油需求將逐漸回升。石油輸出國組織+為了避免再次發生類似於2020年的負油價事件而有機會堅持油產。

歐洲石油企業：行業盈利強勁，但股價表現仍落後於油價，被低估了部分原因是市場則重於ESG（環境、社會和治理），但油價上漲有助行業產生強勁的利潤和自由現金流。

定價力較高的公司：營運成本、利率影響公司利潤，但有較高定價力並且能將成本轉嫁予消費者的公司將會跑出。被壓抑的需求和有限的供應，較硬需求可能令消費者更願意付出，這常見於非必需消費品，如奢侈品﹑化妝品、營養和醫療保健品等。

醫療保健：醫療保健可以是必需的支出，通脹對此行情的影響有限的。而且普遍還認為，因為付款通常由保險公司等第三方支付，令醫療保健費用可以容易地轉嫁。

金融業：加息可以擴闊淨息差，有利銀行收入。以歷史標準衡量，利率仍處於低位，因此銀行貸款增長在早段加息周期受到影響的機會不大。另外，隨著經濟逐步復甦，銀行交易和費用收入應該會有所回升。