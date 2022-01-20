疫情增滯脹風險　多元投資保收益

變種病毒Omicron或會改變短期宏觀經濟狀況，增加環球經濟於今年上半年陷入滯脹的風險，同時主要央行加快貨幣政策正常化步伐，全球經濟正在減速，使投資者尋求收益的道路變得更為艱巨。分散投資於能提供收益的多元資產，既保證有一定收益，且有望爭取更理想潛在回報。

去年12月初，市場開始憂慮Omicron病毒將於歐美等地快速擴散，股市隨即受壓，其後市場對變種病毒影響環球經濟的擔憂緩解，各主要股市波幅大減，並持續反彈，標普500指數於聖誕節後創新高，2021年末以略低於今年的高位收市，歐洲及英國股市表現突出。

2022年開局短期風險未除，短線經濟增長動力正在放緩，歐美等主要央行加快收水，再現新一波疫情的陰霾難以驅走，但並未對這週期的宏觀經濟構成影響，中線前景仍穩健，將繼續利好股市表現。以疫情為例，儘管至今Omicron變種病毒仍在全球蔓延，近期已有不少研究指此變種病毒引發重症率偏低，加上各國領袖已汲取Delta變種病毒的教訓，及早收緊防疫措施。過去數周已有數據顯示，美國勞工市場正在恢復，且已發展市場的需求正為企業盈利提供韌性。

長線而言，引發通貨再膨脹的因素猶在，包括高儲蓄及低庫存。近期全球供應鏈再度因Omicron來襲而中斷，或使經濟增長放緩，同時通脹不下，增加今年上半年的滯脹風險，這將使各主要央行陷入進退兩難的困境。至於目前各主要央行的取態，最近美國聯儲局公開最新會議記錄後，市場普遍預期今年聯儲局取態將更偏向鷹派。美國收水或為股市增壓力，但不一定利淡股市，基於實際利率仍利好風險資產表現，我們預期此狀況將可持續。

新興市場央行也將面臨艱難的抉擇，在面對中國經濟放緩、2021年國內全年緊縮的效應，及已發展市場央行退市等因素之下。今年新興市場經濟將依然易受外圍衝擊影響，包括出現變種病毒，能源和食品通脹等。中國內地致力確保經濟軟着陸，通過改革房屋、教育及醫療這「三座大山」，人民銀行或會推出更多寬鬆措施。

不確定因素眾多，投資者尋求收益的難度提升，通過分散投資於提供收益的股票及債券等多元資產，將有助投資者提升收益。因此，在全球選股時，我們較聚焦於股息及防守股。債市方面，投資者或可求諸於高收益債券，但部分歐洲及美國高收益債估值偏高，吸引力不及亞洲及中國高收益債。