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【內房危機】禹洲集團︰交換要約成功獲得絕大多數交換票據持有人支持及徵求同意

股市 08:43 2022/01/20

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【內房危機】禹洲集團︰交換要約成功獲得絕大多數交換票據持有人支持及徵求同意

禹洲集團 （01628） 早前表示向票據持有人提交換要約，禹洲最新公布，已成功獲得絕大多數交換票據持有人的支持及所有徵求同意票據所需取得的必要同意。禹洲指，這次債務管理取得成功，使公司能夠有效地延長相當一部分離岸債務的到期期限，並避免發生徵求同意票據項下與交換票據支付相關的提前到期和法院判決違約事件。

於交換屆滿期限，4.77億美元的交換票據已根據交換要約有效進行了交換，佔交換票據本金總額約82%。於同意屆滿期限，已取得所有徵求同意票據所需取得的必要同意。交付同意費預計在1月20日發生。公司計劃於1月21日簽署補充債券契約，使擬議修訂及豁免生效。

另外，禹洲指多位交換票據持有人表達了其參與交換的意願，但因交換期限較短造成 困難，未能及時提交指令，擬於1月26日左右，以交換要約實質相同的條款，對剩餘交換票據再次提出交換要約。

禹洲表示，公司計劃與其他債權人積極協商，爭取於合理時間內達成共識，以友好方式解決公司的流動性問題。同時，將繼續優先穩定營運，以維持合約銷售及現金流。

【內房危機】禹洲集團向票據持有人提交換要約　延長多批票據到期日以改善集團財務

【內房危機】禹洲集團擬尋求置換兩筆月底到期美元債　涉46億元債到期

【內房危機】禹洲據報抵押深圳總部大樓獲11億人幣貸款　禹洲稱項目抵押是常見融資行為、公司零商票無理財產品

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

責任編輯︰梁浩碩

港股 禹洲集團（01628）

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