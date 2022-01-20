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【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位

股市 08:09 2022/01/20

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馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位。

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲與執行副主席蔡崇信共同持有的Blue Pool Capital斥資1.88億美元（約14.6億港元）購入美國紐約一個複式豪宅頂樓單位。

蔡崇信發帖「我喜歡加密幣」、年內曾投NFT開發商　幣安CEO轉帖：我喜歡蔡崇信，可見【下一頁

據紐約政府登記文件顯示，Blue Pool斥資1.88億美元（約14.6億港元）購入220 Central Park South豪宅大樓73樓複式單位，以及較低層一間工人房。同時，公司獲得摩根大通提供7,150萬美元（約5.6億港元）30年期按揭。位於香港的Blue Pool代表未有回應傳媒查詢。

是次易手的單位原本由對沖基金名宿丹尼爾奧克（Dan Och）持有。奧奇在2019年以9500萬美元（約7.4億港元）購入該單位。換言之，奧克在不足3年間轉手勁賺近1倍。奧奇未有回應傳媒查詢。

去年，蔡崇信先後購入同一幢大廈的2套全層單位，涉資合共1.575億美元（約12.3億港元）。

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編輯：姚卓然

豪宅 馬雲 阿里巴巴－SW（09988）

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