【數碼轉型】企業轉型之路漫長　要成功就不能只得一個選擇

早前跟一位跨國保險公司的亞太區首席執行官(COO)會面閒談，對傳統企業在「數碼轉型」方面的挑戰，又上了一課。

此君是美國人，在香港打滾多年，聽説太太也是香港人。之前是另一家亞太區保險一哥的 CTO，也曾在公有雲巨企擔當要職。

會面地點在跨國保險公司香港的新高層辦公室，設施都是最時尚的, 具空間感的開放式設計。一邊大半個籃球場範圍的開放空間，有吧枱設備的pantry，是討論和「腦震盪」的好地方。我和幾位同事被安排坐在一角落，大家都安靜地欣賞眼前落地玻璃下的維港景色，不少「數碼轉型」創新的意念與靈感，很可能就在這裡跑出來吧。

公司要數碼轉型 COO的西裝變了Polo Tee

10分鐘後，COO 走過來歡迎我們所穿的是正統的裇衫西褲，腳上卻踏著一雙白包的運動鞋。近年「數碼轉型」的風氣帶動了我們科技企業和客戶的「形象轉型」，畢挺的西裝套裝畢庭已經視為舊式過時，大家都以新型像視人，連有領的Polo Tee 也覺得有點太正經，一個團隊整臂穿上圓領 T shirt 加上公司 logo, 才是今天帶領最新科技的形象。

COO 坐下來客氣地說，他的亞太區團隊只有20人，他們作為技術團隊，是支援角色，試過有業務團隊為了迎合客戶的使用習慣，堅持繼續使用舊技術的程式，技術團隊只有配合。

COO 愈說愈興奮，説到5年前巳定下 Cloud 策略，意思是所有新造及升級的 apps 都先考慮放在 Cloud 上運行，而把自家的數據中心盡量縮減規模。這看似是 cost saving的必勝方向，但現實是企業內部的舊系統保養合約快到期時，雲端新系統又延遲啟用，最後要跟舊保養會談「分手前的最後合约」，是肉在針板上，任由宰割。

COO 繼續分享，5年前不少業界人士對 Cloud 是否能大行其道還是有點懷疑，他們公司已經義無反顧地向Cloud 的方向前行。直到今天，大約還是 50% 左右的 workload 是在 Cloud 上運行吧。我們的目標，是3年後可以把九成以上的運算搬到 Public Cloud上，而把我們全球各大州的幾個 Data Centers 規模大幅度縮少，甚至關閉。

最後問到 COO，他有沒有指定要選用的公有雲？ COO 再説，在任何一個技術的決定上，最危險的就是沒有選擇。我們要用Cloud 的好處就是靈活，20多年下來的經驗，在某些關鍵技術被 lock-in 後，影響深遠。錯誤不再重複，應用架構不能綁死在一個公有雲上，再加上 Data 的合規要求，Public Cloud，不能只得一個選擇。

在近年瞬息萬變的科技大環境下，數碼轉型以及雲端應用又進入一個新的層次。各種新技術如人工智能（AI）、機器學習（ML）、邊緣運算（Edge Computing）等等都需要強大的雲端技術支撐，而當中就需要依靠開源（open source）技術來做到。



開源技術的運用 勢不可擋

紅帽調查顯示，未來幾年內，全球企業將會逐步使用Open source技術方式，特別在邊緣運算、物聯網、AI和ML等前沿技術的應用。企業要在數碼轉型方面在市場佔一領先地位，就必須了解、運用各種新技術，利用開源技術將能助企業快速實踐嶄新計劃。

剛踏入2022年，各企業漫長又複雜的「數碼轉型」之旅將會如何推進，確實令人期待。