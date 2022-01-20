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【投資心理學】學識社會偏好 理解共同富裕

理財智慧 18:30 2022/01/20

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在傳統的經濟學上，認為每個人都是理性的，會基於機會成本作出對自己最好的選擇和決定，但在現實生活上並非如此，人們會做出所謂「非理性的行為」，因此出現了行為經濟學，主要是否定一些傳統的經濟學說。事實上，在每個人作出決定的時候，往往不一定會以自己的利益最大化為目標，例如遵守商業道德、作出捐款等，這些行為都是不符合自身的利益，但到底是甚麼原因導致這個行為呢?

同場加映: 【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

社會偏好

後來不少經濟學者均認為社會偏好(Social Preference) 是其中一個原因去做出所謂不理性的行為，認為每個人會有一個「自私的開關」，在適時就會開或關。因為人的行為是取決於滿足感，因此有研究發現人們寧願放棄私利也會追求公平，因為公平可以得到更大的滿足，會將社會的利益放於個人的利益之首。

最後通牒遊戲(Ultimatum Game) 

這個是由 Werner Guth, Rolf Schmittberger 和 Bernd Schwarze早於1982年提出的遊戲，證實了社會偏好的存在。在遊戲中分為A和B兩人，在實驗中會將1,000元分給A，A要將1,000元的一部分分給B，而B是知道總額為1,000元，如果B接受，便會按A的分配每人得到對應的金錢；如果B拒絕，最終A和B兩人一毛錢都得不到。根據傳統的經濟學，A只會將1元分給B，以達到利益最大化，而B也會接受，因為收到了一筆意外之錢；但結果發現大多數會以40-50%作分配，而B會同意，但低於40%的時候，B寧願兩人一分錢都得不到。可見社會偏好在當中發揮了作用，A也會理性地與B公平地分享金錢。

現實生活中的最後通牒遊戲

其實在百貨公司購物也是一場「心理戰」，臨近新年，不少的公司都會提供折扣以吸引客人，其中折扣便是最後通牒遊戲的一個現實例子。如果一件原價為100元的商品，現在以8折出售，在商家的角度他們要將收入的20元分給你，如果你願意買，便是商家賺80元、你賺了20元；如果你不接受，兩者都沒有賺錢。因此如何令買家認為定價合理，而同時令客人接受，也是其中一個重要的銷售因素。

共同富裕

在資本主義社會中，貧富懸殊是社會其中一個大問題。內地在80年代開始實行改革開放路線，決定先讓部分人富起來。隨著改革開放超過三十年，愈來愈多資本家成功累積財富，但同時也引起社會不均的問題，甚至出現躺平、年輕人不願生育的社會現象。

因此，中央政府適時倡議共同富裕，希望資本家透過社會偏好去減少貧富懸殊的問題。在資本家角度而言，共同富裕是並不符合傳統經濟學的思想，作為一個企業要以股東利益為先、但共同富裕下他們的收入也會減少。但因為社會偏好的出現，不少資本家都響應政府的呼籲，實際共同富裕，例如多家知名的企業動輒捐出億元協助社會拉近貧富懸殊的差距。

同場加映:【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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責任編輯：陳佳恩

 

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共同富裕 貧富懸殊 商品 經濟

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