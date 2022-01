【混合雲】2022亞太企業成功關鍵　靈活雲端策略支援工作新常態

踏入 2022 年,疫情的持續蔓延使亞太及日本地區企業的未來充滿不確定性。兩年來,科技扮演著至關重要的角色,協助我們在未知的領域航行,我們堅信科技將繼續重塑 2022 年之後的生活。根據 《2022 Gartner CIO and Technology Executive Survey》,CIO 預計 IT 預算來年將增長 3.6%,是十多年來最大的增幅。



此外,《Spiceworks 2022 State of IT》顯示,企業正將更多應用程式和服務遷移出本地(on-premise)數據中心。報告亦指出,用於託管或基於雲服務的 IT 總預算從 2020 年的 22% ,增加至 2022 年的 26%。隨著企業希望構建更具彈性的 IT 基礎架構以免服務中斷,雲端運算將在2022 年繼續扮演關鍵的角色。

然而,人們對雲端運算的誤解仍然存在。「雲」仍然被不少人理解爲「公有雲」,惟公有雲僅是雲端的其中一類。2022 年,尚未採用雲或混合雲策略的企業可能會意識到,單一的公有雲策略無法滿足其業務需求,而混合和多雲策略才是未來的趨勢。



企業加速採用混合多雲架構 提升員工體驗

隨著企業要求更大彈性和適應性,雲端服務供應商「套牢被視為一大限制。越來越多企業採用混合多雲策略,充份發揮不同雲的優勢,同時為應用程式和數據提供更大彈性。企業不需在維護及控制内部數據主權,以及利用公有雲彈性擴展之間二擇其一,能夠自由選擇「適合自己的雲策略」。

從提升員工參與度、推動企業文化發展、促進員工健康和福祉、協助靈活工作到提高員工生產效率,雲端服務在員工發展方面發揮關鍵作用。以雲為基礎的服務可賦能員工,並確保企業内部運作透明,有助團隊共同努力實現目標。懂得運用、適應及發揮雲端服務最大潛力的企業,在吸引和保留人才中具備優勢。

自動化安全措施支援遙距工作

數碼轉型推動企業採用更快的解決方案,以支援遙距工作所需的應用程式及數據。因應疫情挑戰和具針對性的供應鏈威脅,企業需要全方位的安全風險管理方法。

混合多雲環境的安全性有賴強大的雲端基礎架構,亦需支援雲端安全的縱深防禦方法並能改善網絡安全和防止數據洩露的解決方案。此外,企業需要更深入地了解惡意軟件或網絡釣魚對其反應能力的影響,正視、辨識和消除特定行業或商業模式中的潛在威脅。

人工智能將協助解決重大問題

因應科技快速發展和專業人才短缺等挑戰,我們預期越來越多的企業將轉向基於雲的人工智能服務。人工智能雲端服務簡化了部署,企業不需要管理自身基礎架構以託管人工智能應用程式。

然而,實現人工智能雲端服務仍是知易行難,許多企業在首次使應人工智能時都以失敗告終。因此,初次踏入人工智能領域的企業,首先應設立明確的範圍和强大的業務目標,而非一開始就試圖通過人工智能解決核心問題,當中能夠運用混合雲部署等現有模型的企業將遙遙領先。

實際上,我們可以將混合雲視作人工智能雲端服務的前沿。除更有效保護數據隱私和安全外,企業還可以最大限度地提高性能和速度。