【美股午市】聚焦業績及美債息 道指反覆

▲ 美股三大指數午市小幅上揚，美債息攀升令市場情緒緊張。（法新社資料圖片）

美股三大指數周三午市小幅上揚。新近出爐的美股財報大多強勁，但美債息攀升令市場情緒緊張。

本港時間今晨1時35分，道指漲60點，漲幅為0.17%，報35428點；納指漲70點，漲幅為0.5%，報14577點；標指升13點，漲幅為0.3%，報4590點。

美債息再次走高。2年期債息升至1.06厘，基準的10年期債息繼續攀升並突破1.9厘，為2020年1月來首次。今年初，10年期美債息約1.5厘。

索尼（SONY）股價跌2.7%，此前微軟表示將以近690億現金美元收購視頻遊戲發行商動視暴雪。索尼的PlayStation須與微軟的Xbox遊戲機競爭，按晨星研究分析師表示，索尼將很難在收購遊戲IP方面與微軟匹敵。微軟股價造好，暫升逾2%。

美國銀行公布第四財季財報。淨利潤70億美元，市場預期63億美元。第四季度每股收益0.82美元，市場預估0.76美元；第四季度淨利息收入115.2億美元，市場預估113.7億美元。受到釋放新冠疫情相關的貸款損失準備金推動，其盈利超出華爾街的預期。美銀股價暫升1%。

寶潔上調2022財年的銷售額指引，確認每股收益預期，利好股價漲逾4%。

責任總輯：李勝君