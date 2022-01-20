【內房危機】 奧園計劃債務重組 將停付票據本金和利息

再有內房股傳出違約消息。中國奧園(03883)宣布，經審慎考慮流動性狀況，並為求保留其有限現金資源及對所有債權人保持公平以待整體債務重組，公司將不會於相關到期日及付息日支付2022年1月票據的餘下本金及最後一期利息；及於適用的30天寬限期屆滿後支付2023年票據及2024年票據項下最新一期利息。 集團擬就其他境外金融負債採取相同原則，所有其他境外金融負債項下將發生或已發生違約事件。於公告日期，奧園票據的未償還本金總額約為10.86億美元。

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奧園表示，正與法律、財務及其他顧問通力合作，評估集團的資本架構、流動性，及進行盡職調查。於公告日期，該等外部專業顧問已於評估及盡職調查方面有重大進展。務求完成必要的評估及盡職調查之後， 在實際可行的情況下適時盡快地向債權人及其他持份者提出重組建議以供考慮。

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營運情況方面，截至2021年12月止年度，集團錄得未經審核物業合同銷售金額約1,210.3 億元人民幣，按年下跌約9%。

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