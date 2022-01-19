羚邦進軍藝術家管理人業務　首簽Plastic Thing　加菲貓聯乘Plastic Thing舉辦作品展（多圖）

▲ 羚邦進軍藝術家管理人業務 首簽Plastic Thing

羚邦集團 （02230） 旗下授權品牌加菲貓（Garfield）聯乘Plastic Thing，於「海港城．美術館」舉辦Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」，展出一系列的畫作。羚邦集團執行董事趙小鳳表示，已與Plastic Thing主理人葉欣簽下藝術家管理人合約（Artist management agreement），未來計劃與葉欣在遊戲及NFT等不同範疇上合作。

圖看展出畫作

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Plastic Thing由香港人氣插畫家葉欣主理，作品圍繞筆下「為食妹」、「光頭仔」、「大眼女神」的生活日常。趙小鳳認為，加菲貓與為食妹有多共同點，故策劃是次聯乘合作。羚邦指，香港有不少有潛力的設計師，但他們可能欠缺資金及宣傳渠道，羚邦則具有龐大的網絡，並且具有多年管理IP的經驗，若設計師與集團下藝術家管理人合約，有助進一步發揮品牌的DNA，形容集團角色有如人氣男團MIRROR經理人「花姐」。

趙小鳳又透露，這為公司新業務，目標未來三至五年與10個藝術家簽訂合約，目前已簽了一位設計師，潛在商談的有五位，分別來自香港、英國及台灣。

Garfield x Plastic Thing「GARFATTY BELLY LAUGHS」的展覧日期為1月20日至2月15日。羚邦集團主席兼行政總裁趙小燕表示，大眾對活動反應熱烈，約4500人已預約入場，首7天的預約登記已滿。趙小鳳補充，是次亦吸引來自內地及台灣的客人查詢。

該活動展出多幅畫作，並且可以預售，同時亦推出了限定精品，價格介乎數百元萬元以上，最貴的畫作價格為逾2萬元。趙小燕指，上次小王子的作品展錄得7位數字的收益，希望今次展覽所得與上次相若。

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