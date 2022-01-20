【開市9點半】傳內地放寬房企預售資金　富瑞料內房股未來數日有「積極反應」；盈喜盈警股：安踏、海豐、瑞聲科技

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中國據報正起草全國性規則，促使內房開發商更容易獲得託管賬戶內的預售資金，最快1月底出台，首先完成未完工的建築物，然後再用於其他目的。富瑞發表報告， 估計內房未來數日有「積極反應」，料融創（01918）等5隻內房股最受惠。盈喜盈警股，關注海豐（01308）、安踏（02020）、瑞聲（02018）。

另外，內地將變相減息，1年期的貸款市場報價利率（LPR）料將下調至3.7厘。

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港股ADR及美股收市情況：

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