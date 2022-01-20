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【開市9點半】傳內地放寬房企預售資金　富瑞料內房股未來數日有「積極反應」；盈喜盈警股：安踏、海豐、瑞聲科技

股市 06:45 2022/01/20

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中國據報正起草全國性規則，促使內房開發商更容易獲得託管賬戶內的預售資金，最快1月底出台，首先完成未完工的建築物，然後再用於其他目的。富瑞發表報告，估計內房未來數日有「積極反應」，料融創（01918）等5隻內房股最受惠。盈喜盈警股，關注海豐（01308）、安踏（02020）、瑞聲（02018）。

另外，內地將變相減息，1年期的貸款市場報價利率（LPR）料將下調至3.7厘。

焦點新聞

1.【內房鬆綁】富瑞：放寬預售資金利好流動性　預計內房股未來數日有「積極反應」

2.【內房危機】內房債價大反撲　中國據報正起草新規放寬開發商使用託管資金　最快1月底出台

3.【驚天大案】中石油違規倒賣原油16年　涉1.8億噸　國務院：追繳違規獲利

4.【藍籌盈警】瑞聲料上季純利減少71%至79%　市場競爭激烈打擊毛利

5.【盈喜︱體育用品股】安踏料全年收益按年增不少於35%　安踏品牌零售收入增25%

6.【盈喜｜航運股】海豐國際料去年多賺2.25倍　集裝箱航運及物流服務需求增加

7.【網龍777】網龍擬派特別息每股1.43元　對未來增長前景和產生持續自由現金流能力有信心

8.【2022展望】施羅德：內需仍是主要中國增長動力　看好高品質消費股、新基建和綠色投資

9.【大行報告】瑞信：比亞迪今年銷量目標150萬輛、冀取得內地電動車至少兩成份額　料向Tesla供應電池

港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 國企內房股 民企內房股 瑞聲科技（02018） 安踏體育（02020） 海豐國際（01308） 融創中國（01918） 盈喜 盈警

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