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【內房鬆綁】富瑞：放寬預售資金利好流動性　預計內房股未來數日有「積極反應」

股市 22:52 2022/01/19

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富瑞料內房股未來數日上漲

路透引述4位知情人士指，中國正起草全國性規則，促使內房開發商更容易獲得託管賬戶內的預售資金，最快1月底出台，首先完成未完工的建築物，然後再用於其他目的。富瑞發表報告指，如消息屬實，將改善開發商的短期流動性，尤其是現金流緊張、融資渠道有限的民營/非上市開發商。

內房債價大反撲，中國據報放寬開發商使用託管資金，【下一頁】

富瑞指，如消息屬實，不會感到驚訝，因這與監管機構在過去幾個月通過放鬆對開發商融資的限制來恢復房地產市場穩定的立場一致。該行認為，這是中央政府可以放鬆的最後項目之一，並認為這應該會為地方政府的實施提供明確方向（至今只有部分城市自上季中期以來放寬了託管資金提取限制）。

據該行估計，託管資金佔開發商預售的30至50%。如消息屬實，將改善開發商的短期流動性，尤其是現金流緊張、融資渠道有限的民營/非上市開發商，包括融創 （01918） 、世茂 （00813） 、雅居樂 （03383） 、富力 （02777） 和奧園 （03883） 將是該行覆蓋的主要受惠者。

由於優先確保項目交付，富瑞認為，寬鬆程度相對溫和，但仍將有助於開發商爭取時間償還債務，直到房地產銷售出現顯著復甦（按年降幅收窄），該行預計這將發生在3至4月下旬。到目前為止，已經觀察到復甦的早期跡象。

富瑞表示，內房周三收市上漲中個位數百分比，認為未來數日會繼續積極反應。然而，由於投資者情緒脆弱，認為在消息證實前，很難形成持續的上升趨勢，且市場可能憂慮高負債內房商的潛在配售風險。該行長遠繼續看好國企，而非私人開發商，華潤置地 （01109） 、中海外 （00688） 及龍湖 （00960） 是較佳選擇。

相關文章：【內房危機】滙豐研究：內房回購優先票據屬正面　市場情緒+房企融資成估值收復關鍵、附推薦股名單

編輯：區嘉俊

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

港股 國企內房股 民企內房股 龍湖集團（00960） 中國海外發展（00688） 富力地產（02777） 中國奧園（03883） 雅居樂集團（03383） 世茂集團（00813） 華潤置地（01109）

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