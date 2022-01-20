【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】天氣舒適有利做更佳完成時間 第二次玩HK100比賽12個心得分享

去年初跑長達103公里的HK100，曾在此分享過一些初跑心得，今年第二次跑全程，成績雖然不算快，大約22.5小時完成，但總算比去年快四小時，有一些經驗及心態上的得著，想與大家分享，但始終跑山跑步這類經驗比較個人化，大家也可以當作參考吧，聆聽自己身體最重要。

1. 帶備足夠糧水很重要，最好先帶備至少兩公升的食水，以及一定數量的能量啫哩及能量餅乾，不時進食保持身體在最佳狀態。還有另外要帶設有濾水器的水樽，萬一手頭上食水耗盡，也能有備無患，隨時過濾附近地點食水飲用，大會亦強烈建議大家攜帶瀘水器。

▲ 其中一款設有濾水器的水樽

2. 要補水除了靠沿途士多，漁護署過去一兩年在熱門的行山景點都增加了少免費補水的加水站，大家跑山飲水時可以預鬆一點，去到北潭坳、水浪窩、金山及城門再補水，至於汽水機，能量飲料此時大多沽清，買汽水補充糖份亦是好選擇。

郊野公園加水站詳情：

https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/country/cou_vis/cou_vis_rec/cou_vis_wfs.html

▲ 沿途記得多喝水，去到加水站再加。（圖片來源：漁護署網站）

3. 找朋友支援，最佳兩個站為比賽中段水浪窩及獅子山獅子亭，若想加多一個站可考慮城門水塘。以20至22小時的目標為例，若上午七至八時出發，去到水浪窩大約四至六時左右，這個時候吃個暖飯或飯團實在不錯。去到獅子亭，大約已晚上八至十時，士多應已關門，但星期六日或會開多一會。小弟十時前去到雖已關門，但見內裡還有人，所以冒昧問問可否買飲料，幸好店主仍肯賣給小弟，否則可能要捱至金山才有汽水機及加水站了。

▲ 往獅子亭的飛鵝山路段夜景迷人

4. 若想以指定時間完成，就不要在支援站或士多留得太耐，例如去到士多盡量不要叫準備時間較長的熱食，否則身體就會很易cool down（當然若果太肚餓或太累亦無辦法），要重新warm up要再多些時間。若能在每個補給站逗留15分鐘甚至10分鐘或以下，應可保持更佳狀態，個人覺得嶂上士多的燒賣魚蛋，以及榕樹澳士多的綠豆糖水是頗不錯的選擇，所以帶備足夠現金也很重要。

5. 宜因應個人狀態，以及近幾個月的訓練的狀況，設立個人目標，再參考The Peak Hunter去年建議的分段時間，很有用。

The Peak Hunter HK100建議配速時間參考貼文：

https://www.facebook.com/1474186856029584/posts/3564231410358441/?d=n

▲ 參考The Peak Hunter建議配速時間，隨時能在目標時間內完成HK100賽事。（圖片來源：The Peak Hunter facebook專頁）

6. 跑到咁上下，例如跑了兩三小時，基本上身邊與你一起跑的跑友，大家速度亦不會差很遠，隨時跑到針草帽都在你身旁，可以彼此互相鼓勵打氣，更能令自己有更好表現。

7. 若果自覺肌力不夠就要帶pole（行山杖）, 小弟覺得雞公山、馬鞍山、以及比賽下半場上山路段都頗為吃力，pole實在幫了不少。

8. 練習得不足夠，後段較易抽筋、撞牆或落山無力，清晨時段針山樓梯較潮濕，夜間落山亦較易「踩錯腳」，所以宜放慢及留神一點，有跑山友教落，可以嘗試坐住落以及用全腳掌落山，應會較安全亦較慳時間。

9. 若對路線熟悉度不足，夜間就較易行錯路，小弟亦因此在馬鞍山近茅坪路段行錯落大水井，多花了十多分鐘。在較陌生的路段宜開啟「香港遠足路線」手機app作導航，萬一行錯亦會有即時通知，由於此app較「食電」，帶備充電器實在不可少。

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10. 縛緊鞋帶，否則很易因山鞋移前移後而弄瘀腳甲，如時間許可，在每個補給站再縛緊多一次。

11. 佩戴Garmin 跑錶的朋友記得要將手錶儲存設定為 “Garmin mode”，而非 “USB mode”（原廠設定），否則當你要為跑錶叉電時，它就會自動儲存你剛才跑的紀錄，而不能一次過紀錄全程了。有跑山友指可以開動越野跑模式，以及關掉提起手時亮燈的設定，甚至關掉心跳偵側，就會更慳電，應有足夠電量完成整個賽事。

12. 大會有張啤酒券給大家於完賽時換領，但切忌一完賽事即時暢飲，因身體經歷漫長賽事，這時反而應飲多一點含糖份的飲料或能量飲品，小弟當時因完賽太興奮無為意而飲兩啖，差點暈倒，下次都是換回家慢慢嘆就算了。

▲ 跑到大帽山白波時，就知道與終點近在咫尺了

今個星期六日臨近原先HK100實體賽的日子，相信最多參賽者亦會選擇在今個星期六出發，大家加油，一起盡情享受賽事吧。

▲ 清晨五時多到達連姐茶水亭終點，原來店亦一早開門，即時吃過早餐，大滿足。

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作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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