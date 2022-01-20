【驚天大案】中石油違規倒賣原油16年涉1.8億噸　公司：積極配合調查、生產經營未受影響

▲ 【倒賣原油】中石油違規倒賣1.8億噸進口原油 國務院：會對中石油違規獲利予以追繳

中石油 （00857） 涉嫌倒賣（低價買高價賣）進口原油遭中國審計處調查。《新華社》報道，經調查發現，中石油旗下燃料油公司在2006年6月，將40萬噸進口原油以「調和燃料油」名義銷售給山東濱化集團，多年來累計倒賣進口原油1.795億噸，共銷售給115間地方性煉油廠。

中石油今早發公告指，中石油燃料油是公司全資子公司。國家審計署在例行審計中發現該公司在原油交易中存在違規行為。公司始終積極配合調查，認真核查公司內控體系，完善公司原油貿易相關制度，完成有關問題整改。目前，公司生產經營未受影響。

報道指，中石油倒賣進口原油違反中國《行政許可法》等法律法規和原油成品油管理相關規定，嚴重違反國家產業政策，嚴重擾亂了油品市場秩序，助長了違規地煉企業落後產能盲目發展，助長了一些地方違規審批地煉項目，破壞了公平競爭的市場環境，間接造成了國家財政稅收的流失，嚴重敗壞了黨風和社會風氣。

經 中紀委國家監委 調查後， 按照黨中央、國務院決定，有關部門對中石油倒賣進口原油問題依法進行了嚴肅處理，會對中石油倒賣進口原油違法違規獲利予以追繳。

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