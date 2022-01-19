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【驚天大案】中石油違規倒賣原油16年　涉1.8億噸　國務院：追繳違規獲利

股市 22:57 2022/01/19

分享：

【倒賣原油】中石油違規倒賣1.8億噸進口原油 國務院：會對中石油違規獲利予以追繳

中石油 （00857） 涉嫌倒賣（低價買高價賣）進口原油遭中國審計處調查。《新華社》報道，經調查發現，中石油旗下燃料油公司在2006年6月，將40萬噸進口原油以「調和燃料油」名義銷售給山東濱化集團，多年來累計倒賣進口原油1.795億噸，共銷售給115間地方性煉油廠。

報道指，中石油倒賣進口原油違反中國《行政許可法》等法律法規和原油成品油管理相關規定，嚴重違反國家產業政策，嚴重擾亂了油品市場秩序，助長了違規地煉企業落後產能盲目發展，助長了一些地方違規審批地煉項目，破壞了公平競爭的市場環境，間接造成了國家財政稅收的流失，嚴重敗壞了黨風和社會風氣。

中紀委國家監委調查後，按照黨中央、國務院決定，有關部門對中石油倒賣進口原油問題依法進行了嚴肅處理，會對中石油倒賣進口原油違法違規獲利予以追繳。

相關報道：【業績│油股】中石油去年純利增最多3.95倍　受惠油氣產品銷售量效齊增

【國際油價】市場憂哈薩克斯坦衝突影響原油供應　原油價格再上80美元關口　中石油曾升6%

【國際油價】布蘭特期油升至7年高　高盛料下半年油價見100美元

港股 中國石油股份（00857）

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