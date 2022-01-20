【中石油遭罰】中石油：配合調查有關違規倒賣原油16年事件、收跌1.7%　大和：不會對生產及營運有顯著影響（第二版）

▲ 【倒賣原油】中石油違規倒賣1.8億噸進口原油 國務院：會對中石油違規獲利予以追繳

中石油 （00857） 涉嫌倒賣（低價買高價賣）進口原油遭中國審計處調查。《新華社》報道，中石油旗下燃料油公司在2006年6月，將40萬噸進口原油以「調和燃料油」名義銷售給山東濱化集團，多年來累計倒賣進口原油1.795億噸，共銷售給115間地方性煉油廠。中石油股價逆市低開近3%，收市跌幅收窄至1.7%，報3.95元，成交額6.72億元。其他石油股方面，中海油 （00883） 收市跌1.3%，中石化 （00386） 則跌1.2%。

大和：投資者料聚焦於中石油被沒收的盈利規模

中石油今早發公告指，中石油燃料油是子公司，承認國家審計署在例行審計中發現該公司在原油交易中存在違規行為，公司始終積極配合調查，認真核查公司內控體系，完善公司原油貿易相關制度，完成有關問題整改。目前，公司生產經營未受影響。

大和認為，事件不會對中石油的生產及營運造成顯著影響，相信投資者會聚焦於集團因事件而被沒收的盈利規模，以及罰款金額。大和繼續給予中石油「跑贏大市」評級。

官媒批評中石油倒賣進口原油「 嚴重敗壞黨風」

報道指，中石油倒賣進口原油違反中國《行政許可法》等法律法規和原油成品油管理相關規定，嚴重違反國家產業政策，嚴重擾亂了油品市場秩序，助長了違規地煉企業落後產能盲目發展，助長了一些地方違規審批地煉項目，破壞了公平競爭的市場環境，間接造成了國家財政稅收的流失，嚴重敗壞了黨風和社會風氣。

經 中紀委國家監委 調查後， 按照黨中央、國務院決定，有關部門對中石油倒賣進口原油問題依法進行了嚴肅處理，會對中石油倒賣進口原油違法違規獲利予以追繳。

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