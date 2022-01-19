  • 16°C
香港時間 : 2022119日 (三) 23:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2021胡潤中國】2021胡潤中國500強出爐 騰訊企業價值年跌1萬億蟬聯榜首

股樓投資 22:49 2022/01/19

分享：

胡潤研究院發佈《2021胡潤中國500強》，中國500強上榜門檻提高90億元（人民幣，下同）達到320億元，創歷史新高。其中字節跳動、美團（03690）及寧德時代企業價值增長最多，增幅達千億美元。至於騰訊（00700）雖然其價值在1年間下跌1萬億元，惟仍以3.9萬億元蟬聯中國價值最高的非國有企業；排名第二則為價值3.7萬億元的台積電；阿里巴巴（09988）價值則下跌一半至2.5萬億元，較去年排名跌一級，名列第三位。

延伸閱讀：【2022部署】大摩指今年目標尋求結構性增長機遇　推薦6大股份

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

此外，有34間企業價值升幅達一倍以上，其中字節跳動價值2.3萬億元，排名上升五位至第四。另以行業分析，醫療健康和能源行業增長顯著，成為500強企業最多的前兩大行業。而傳統醫藥和醫藥零售、房地產和教育領域跌出500強的企業最多，包括恒大（03333）等。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

騰訊控股ADR（美：TCEHY） 騰訊控股（00700） 騰訊 港股

下一篇文章

瑞聲發盈警 料上季盈利按年倒退逾7成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
【樓市熱話】麗港城 VS 凱匯 VS 觀月樺峰 港男欲租觀塘或藍田單位 望裝修靚及近地鐵但又怕貴
【樓市熱話】麗港城 VS 凱匯 VS 觀月樺峰 港男欲租觀塘或藍田單位 望裝修靚及近地鐵但又怕貴
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款