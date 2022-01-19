【2021胡潤中國】2021胡潤中國500強出爐 騰訊企業價值年跌1萬億蟬聯榜首

胡潤研究院發佈《2021胡潤中國500強》，中國500強上榜門檻提高90億元（人民幣，下同）達到320億元，創歷史新高。其中字節跳動、美團（03690）及寧德時代企業價值增長最多，增幅達千億美元。至於騰訊（00700）雖然其價值在1年間下跌1萬億元，惟仍以3.9萬億元蟬聯中國價值最高的非國有企業；排名第二則為價值3.7萬億元的台積電；阿里巴巴（09988）價值則下跌一半至2.5萬億元，較去年排名跌一級，名列第三位。

延伸閱讀：【2022部署】大摩指今年目標尋求結構性增長機遇 推薦6大股份

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

此外，有34間企業價值升幅達一倍以上，其中字節跳動價值2.3萬億元，排名上升五位至第四。另以行業分析，醫療健康和能源行業增長顯著，成為500強企業最多的前兩大行業。而傳統醫藥和醫藥零售、房地產和教育領域跌出500強的企業最多，包括恒大（03333）等。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正