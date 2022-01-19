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【新股IPO】李澤楷旗下富衛保險擬上市前再集資15億元

股樓投資 22:20 2022/01/19

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李澤楷旗下富衛保險的上市計劃已盛傳了一段時間，先有指計劃到美國上後，市再傳打消美國上市念頭，轉投港股市場懷抱。最新消息指，富衛保險計劃在香港上市前，透過私人配售，並引入了兩名新投資者，分別為歐力士（ORIX）及華泰證券 （06886） ；不過對於有關傳聞，歐力士及華泰證券均拒絕置評。

【延伸閱讀】2022年部署：花旗料恒指上半年抵26000  全年28000 另推薦8股為今年首選

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同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

有指富衛計劃在港上市將集資2億美元（約15.6億港元）。稍早前有指，富衛保險自撤銷在美國上市計劃後，已累計集資16億美元。而富衛保險原計劃於美國上市，集資20億至30億美元。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

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記者：張以正

 

富衛保險 李澤楷 IPO 港股

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