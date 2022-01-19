瑞聲發盈警 料上季盈利按年倒退逾7成

手機設備供應商瑞聲科技(02018)發出盈利警告。集團表示，截至2021年12月31日止三個月即2021年第四季度，疫情持續引起的全球供應鏈中斷，內地經營成本上漲，以及因晶片短缺導致需求減弱等經營性不利因素持續，仍一定程度上影響公司業績表現。2021年第四季度未經審核公司所有人應佔綜合淨利預計比 2020年同期減少約71%至79%。除前述提及沒有類似特殊匯兌收益以及政府補貼減少的兩個不利因素以外，預期上季利潤按年下降主要是受到國內及海外市場競爭激烈的不利影響導致本集團整體毛利率下降。尤其是光學業務，瑞聲補充，在推進業務擴張策略以達到最佳市場地位的過程中，由於平均單價和產能效率較低，以致2021年第四季度利潤率較弱。

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至於截至2021年12月止年度，瑞聲預計集團收入會略微增加，但未經審核公司所有人應佔綜合淨利預計比2020年度減少約12%至16%。 主要是由於沒有類似2020年度的特殊匯兌收益以及2021年度政府補貼減少。

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瑞聲表示，雖然上述外部因素可能會在 2022 年上半年持續影響集團，包括光學業務的業績表現，惟已嚴格審視本集團的市場策略以擴大市場份額、提升各產品分部的競爭定位；並採取措施提高營運效率，執行更積極的經營成本和費用控制措施。考慮到集團在技術創新方面的努力和取得的成果，以及向包括汽車行業在內的其他垂直領域的擴張計劃，公司對旗下所有業務分部的增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。

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