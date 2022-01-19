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【美股業績】大摩第四季盈利按年增9%勝預期　美國銀行多賺28%至70億美元

股市 21:47 2022/01/19

分享：

【美股業績】大摩第四季盈利按年增9%勝預估 美國銀行多賺30%至68億美元

美國金融股業績高峰期，摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS）公布，第四季淨利潤37億美元，按年增9.2%，每股攤薄收益2.01美元。收入145億美元，按年增6.6%，勝市場預估144.4億美元。

期內，財富管理收入62.5億美元，按年增10.3%；投資管理收入17.51億美元，按年增59.2%，其中資產管理規模大增100.4%至15.65萬億美元。

美國銀行第四季淨利潤70億美元 按年增28%

美國銀行（美︰BAC）第四季淨利潤為70.1億美元，按年增28%，每股攤薄盈利0.82美元，勝市場預估0.76美元。

期內收入221.7億美元，按年增9.8%，較市場預估222億美元低；其中淨利息收入為114.1億美元，按年增11.3%，高於市場預估113.7億美元；非利息收入按年增8%至107億美元。

消費金融營收31億美元；投資銀行收入23.5億，按年增26%；諮詢費達到破紀錄的8.5億美元，按年增55%；財富管理業務收入12億美元。

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【美股業績】摩根大通第四季賺104億美元按年跌14%　花旗少賺26%至32億美元

美股 美國銀行（BofA，美：BAC） 摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 營收 財富及資產管理 金融 美國 投資銀行

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