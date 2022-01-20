【藍籌盈警】瑞聲跌逾12%　料上季純利減少71%至79%　市場競爭激烈打擊毛利

瑞聲科技 （02018） 發盈警。瑞聲預期，去年度收入預計會略微增加，但純利料較2020年同期減少約12%至16%，主要是由於沒有類似2020年度的特殊匯兌收益以及2021年度政府補貼減少。瑞聲收市跌12.7%，收報27.95元。

瑞聲表示，疫情持續引起的全球供應鏈中斷，中國經營成本上漲，以及因晶片短缺導致需求減弱等經營性不利因素持續，仍一定程度上影響公司業績表現；預計去年第4季純利將按年減少約71%至79%，主要受國內及海外市場競爭激烈的不利影響，導致集團整體毛利率下降。

尤其是光學業務，集團觀察到，在推進業務擴張策略以達到最佳市場地位的過程中，由於平均單價和產能效率較低，以致上季利潤率較弱。

瑞聲指，雖然外部因素可能會在2022年上半年持續影響集團，包括光學業務的業績表現，公司已嚴格審視市場策略，以擴大市場份額、提升各產品分部的競爭定位；並採取措施提高營運效率，執行更積極的經營成本和費用控制措施。

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編輯：區嘉俊

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