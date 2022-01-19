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【5G網絡】權威網速測試平台公布全港5G網絡排名 CMHK獲認證5G網速第一

理財智慧 20:38 2022/01/19

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著名網速測試平台Speedtest，其母公司Ookla近日公布了最新一份香港5G網絡表現報告，中國移動香港（CMHK，00941）獲得本港「2021年第三至第四季度最快5G網絡」的獎項，連隨於2021年上半年獲得「全港最快5G網絡 – 2021上半年度」獎項，這已經該公司連續四季獲得本港5G網速第一的排名。

【青姐話】新舊經濟齊熄火    負面訊息一籮籮

根據報告顯示，CMHK的5G網絡於2021年第三、四季度的平均下、上載速度中位數達185.57Mbps及24.07Mbps，領先3、數碼通（00315）及csl等主要本地對手。

【延伸閱讀】【5G網絡】乘飛機要關手機訊號？ 美國多間航空公司擔憂 5G訊號或干擾飛機儀器

【延伸閱讀】【投資理財】把握5G發展機會 邊隻基金一年升左18%？

報告的測試結果，是通過消費者在iOS 和 Android 裝置上，執行《Speedtest》應用程式後的結果分析所得而來，網速測試總量為數達194,932次。

【不一樣兼職】漁護署招聘犬隻訓練師 時薪439元 入職要咩條件？ 【見下頁

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責任編輯：嚴浩文

 

中國移動（00941） 5G

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