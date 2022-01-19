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【二手樓價】港島藍籌屋苑都要蝕　海怡半島業主睇淡後市1,146萬蝕讓沽貨　3年半帳面損手24萬

股樓投資 19:49 2022/01/19

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農曆年尾本就是樓市淡季，加上近日疫情肆虐，業主態度軟化，市場上也多了減價盤，甚至蝕讓盤。中原地產盧鏡豪表示，疫情持續，加上面對加息風險，有業主睇淡後市，選擇蝕讓單位。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

成交單位為海怡半島29座中高層H室，實用面積687平方呎，三房套間隔，望內園景。業主以1,146萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,681元。代理指，買家屬於用家。

據了解，原業主於2018年7月以1170萬元買入單位，持貨3年半，帳面蝕24萬元。另外，海怡半島同類單位於樓價高位時曾以1,283萬元沽出，是次成交價較高位回落10%。

【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住【下一頁

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 謝昕蕎

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