  • 17°C
香港時間 : 2022119日 (三) 20:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

安踏發盈喜 不計入合營虧損 料去年盈利增長最少35%

股樓投資 20:10 2022/01/19

分享：

內地運動品牌安踏(02020)發布盈喜，按綜合基準，不包括分佔合營公司虧損影響，集團預期截至2021年12月止純利將按年增長不少於35％。另外按綜合基準，包括分佔合營公司虧損影響，全年純利將按年增長不少於45％。純利增長主要得益於旗下多個品牌收益反彈而預期整體收益增長、全年錄得淨融資收入及預期分佔合營公司虧損按年有所減少等因素。安踏周三收報112.7元，跌2%。

【2022年部署】麥格理料今年中資股具4大投資主題 潛在受惠股達25隻   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

集團亦宣布上季營運數據，2021年第四季度，安踏品牌產品之零售金額按年錄得10至20％中段的正增長；去年全年錄得25至30％的正增長。同期，FILA品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的正增長；去年錄得25至30％的正增長。包括DESCENTE 及 KOLON SPORT的所有其他品牌產品之零售金額，則按年錄得30至35％的正增長；去年錄得50至55％的正增長。

【物管股】 摩通料最快第二季物管股獲重估 短期宜選防守性強股份   詳情請看【下一頁

同場加映  【iM Cafe】恒指24500遇阻力 2022年10大新經濟股

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

 

撰文 : 李尚毅

安踏體育（02020） 港股

上一篇文章

【5G網絡】權威網速測試平台公布全港5G網絡排名 CMHK獲認證5G網速第一

下一篇文章

【二手樓價】港島藍籌屋苑都要蝕　海怡半島業主睇淡後市1,146萬蝕讓沽貨　3年半帳面損手24萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
【室內設計】雙親離世後遷回舊居　長子花68萬翻新600呎舊式公屋　兩妙招令客飯廳空間更統一
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
映築2.5小時內連環加推兩張價單共70伙　兩房折實636.7萬入場
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
林鄭月娥：接種率升 2月24日實施疫苗氣泡或提早推
【樓市熱話】麗港城 VS 凱匯 VS 觀月樺峰 港男欲租觀塘或藍田單位 望裝修靚及近地鐵但又怕貴
【樓市熱話】麗港城 VS 凱匯 VS 觀月樺峰 港男欲租觀塘或藍田單位 望裝修靚及近地鐵但又怕貴
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款