安踏發盈喜 不計入合營虧損 料去年盈利增長最少35%

內地運動品牌安踏(02020)發布盈喜，按綜合基準，不包括分佔合營公司虧損影響，集團預期截至2021年12月止純利將按年增長不少於35％。另外按綜合基準，包括分佔合營公司虧損影響，全年純利將按年增長不少於45％。純利增長主要得益於旗下多個品牌收益反彈而預期整體收益增長、全年錄得淨融資收入及預期分佔合營公司虧損按年有所減少等因素。安踏周三收報112.7元，跌2%。

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集團亦宣布上季營運數據，2021年第四季度，安踏品牌產品之零售金額按年錄得10至20％中段的正增長；去年全年錄得25至30％的正增長。同期，FILA品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的正增長；去年錄得25至30％的正增長。包括DESCENTE 及 KOLON SPORT的所有其他品牌產品之零售金額，則按年錄得30至35％的正增長；去年錄得50至55％的正增長。

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