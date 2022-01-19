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陪你睇長沙灣映築頂層特色戶　457呎三房一套間隔連大私人平台　料招標出售

股樓投資 19:16 2022/01/19

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由恒地及市建局合作發展的長沙灣新盤映築日前上載銷售安排，定於本周六（22日）發售首批136伙單位。發展商今日（19日）介紹項目頂層連平台特色單位，該類單位共有3個，料日後以招標形式出售。

其中最大的單位為項目37樓A室，實用面積457平方呎，屬三房一套間隔，另連147平方呎私人平台。恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民介紹稱，單位客飯廳呈長方形，間隔四正，配合落地玻璃幕牆及趟摺門連接平台，延展空間。三個睡房與客飯廳以橫向排列，廳、房坐向及景觀皆相同。單位大睡房採用L型角窗，增加採及採光度，並已預留衣櫃位。此外，住客除可由大門進入屋內，亦可從私人平台直接進入客飯廳。

映築頂層平台特色單位平面圖

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同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

項目37樓E室及F室亦為連平台單位，實用面積分別為409及393平方呎，屬兩房連儲物室間隔，平台面積則分別為202及265平方呎。林達民表示，兩個單位以「大家庭為本」的概念設計，打造三代同堂大家庭概念，可為下一代打造超大戶外平台空間。他又提到，37樓樓底高約3.325米，比標準樓層更高，增強空間感，室內更明亮開闊。

項目銷售反應方面，林達民指，項目截至今日收約2,017票，以周六開售136伙計，超額認購近14倍，反應理想，而上述特色戶預計以招標形式出售。

映築322呎兩房示範單位

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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撰文 : 謝昕蕎

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