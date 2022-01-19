【串流影音】經營六載主管離職 YouTube將結束大部分原創節目

YouTube Originals原創節目成立六年多，該公司的商務總監Robert Kyncl，近日在Twitter刊出一份聲明，透露將會結束大部分的原創節目，這反映了YouTube面對包括Netflix及Disney+等串流平台的激烈競爭，不得不改變市場策略。

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YouTube Originals創建於2016年，由前MTV音樂電視網的內容製作總裁Susanne Daniels負責領軍，一開始以針對訂閱會員的劇本節目及電影為主，YouTube於2017年透露，訂閱會員專屬的第一季原創作品觀看次數達到了2.5億次。2018年後劇本節目及電影遭到取消，製作方向改為音樂、名人原創作品及教育節目，部分節目會通過置入廣告開放予非會員觀看。

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根據聲明，YouTube未來只會繼續資助YouTube Kids Fund及Black Voices Fund的原創作品，後者成立於2020年，通過投入1億美元以擴大黑人創作者的社群。

有分析認為YouTube原創內容發展六年仍是未夠突出，在YouTube的發展策略上未見有何貢獻。隨著Susanne Daniels將於3月離開YouTube，這亦間接促成了縮減原創內容的決定。對於正在進行中的已簽約節目，YouTube表示會繼續兌現承諾，這些節目的創作者在短期內將收到YouTube的通知。

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責任編輯：嚴浩文