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【AAPL】打敗三星　蘋果上季重奪全球智能手機市場冠軍　

環球政經 19:42 2022/01/19

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研究機構Canalys發布報告顯示，iPhone 13需求強勁，蘋果（AAPL）手機於2021年第四季佔全球智能手機出貨量22%，打敗三星，更是經過三個季度後，重奪季度銷量冠軍。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

三星則以20%的市占率位居第二；小米（01810）以12%排名第三；OPPO以 9%排名第四；Vivo以8% 排名第五。由於供應鏈問題和新冠確診病例再破紀錄，去年第四季全球智慧型手機出貨量僅增長1%。

分析師Sanyam Chaurasia表示，蘋果上季在中國的表現很好，該公司旗艦款定價激進，保持了強大定價能力。蘋果的供應鏈已經開始復甦，但是由於關鍵零部件短缺，蘋果在第四季仍被迫減產，無法生產足夠的iPhone來滿足市場需求。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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