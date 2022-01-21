【螞蟻集團】螞蟻場外減持眾安在綫4650萬股、套現近12億　此前螞蟻：屬正常投資決策（第二版）

▲ 【螞蟻集團】螞蟻場外減持眾安在綫4650萬股、套現近12億 此前螞蟻：屬正常投資決策

眾安在綫 （06060） 由阿里巴巴 （09988） 持股的螞蟻集團、騰訊 （00700） 、平安集團 （02318） 聯合創立，三間公司各自持股14.02%，故眾安保險又被稱為「三馬概念股」（即馬雲、馬化騰及馬明哲）。聯交所周五（21日）披露，螞蟻集團周四（20日）在場外以每股25.53元減持眾安在綫約4653.71萬股或3.28%，套現11.88億元。

聯交所周三披露，螞蟻集團的眾安在線淡倉增加4653.7萬股或3.28%，並申報「有權要求另一人提取相關（意指淡倉）股份」，料將行使相關衍生工具，從而減持。

現時螞蟻集團的眾安在綫持股約1.52億股或10.7%，淡倉數目重新降至零，估計螞蟻集團完成減持後，沒有再持有眾安在綫衍生工具。

有內媒指，螞蟻集團周三已承認將減持眾安在綫，並引述螞蟻集團指，本次減持屬正常的投資決策，儘管持有眾安的股份有所降低，但雙方的戰略合作關係將保持不變，螞蟻一如既往看好眾安的長期發展。

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（第二版加入聯交所周五披露）

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記者：李哲毅