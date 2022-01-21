  • 18°C
香港時間 : 2022121日 (五) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻集團】螞蟻場外減持眾安在綫4650萬股、套現近12億　此前螞蟻：屬正常投資決策（第二版）

股市 17:16 2022/01/21

分享：

【螞蟻集團】螞蟻場外減持眾安在綫4650萬股、套現近12億　此前螞蟻：屬正常投資決策

眾安在綫 （06060） 由阿里巴巴 （09988） 持股的螞蟻集團、騰訊 （00700） 、平安集團 （02318） 聯合創立，三間公司各自持股14.02%，故眾安保險又被稱為「三馬概念股」（即馬雲、馬化騰及馬明哲）。聯交所周五（21日）披露，螞蟻集團周四（20日）在場外以每股25.53元減持眾安在綫約4653.71萬股或3.28%，套現11.88億元。

聯交所周三披露，螞蟻集團的眾安在線淡倉增加4653.7萬股或3.28%，並申報「有權要求另一人提取相關（意指淡倉）股份」，料將行使相關衍生工具，從而減持。

現時螞蟻集團的眾安在綫持股約1.52億股或10.7%，淡倉數目重新降至零，估計螞蟻集團完成減持後，沒有再持有眾安在綫衍生工具。

中國信達據報基於中國政府部門壓力　取消收購螞蟻消費金融股權，看【下一頁】​​​​

有內媒指，螞蟻集團周三已承認將減持眾安在綫，並引述螞蟻集團指，本次減持屬正常的投資決策，儘管持有眾安的股份有所降低，但雙方的戰略合作關係將保持不變，螞蟻一如既往看好眾安的長期發展。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技

（第二版加入聯交所周五披露）

相關文章：

【異動股】眾安在線股價飆逾一成　開市錄近12億成交、超越騰訊美團

【虛擬銀行】眾安銀行：客量已達50萬人　料普遍虛銀2024年收支平衡

記者：李哲毅

港股 新經濟股 眾安在線（06060） 騰訊控股（00700） 中國平安（02318） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

【ET一周開倉】中海油（883）、龍湖（960）、台積電（美：TSM）今個星期埋單計數

下一篇文章

【盈喜│油股】中石化油服料去年純利增1.3倍至1億元人幣

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【老牌英資】怡和據報研究出售肯德基及必勝客港澳營運商、紛美包裝持股　正與顧問初步磋商
【老牌英資】怡和據報研究出售肯德基及必勝客港澳營運商、紛美包裝持股　正與顧問初步磋商
【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【阿里巴巴】馬雲蔡崇信斥資14億購紐約豪宅頂樓單位
【港股市況】恒生指數反覆升13點　阿里巴巴跌3%、滙豐跌2%　本港地產股、濠賭股逆市升（不斷更新）
【港股市況】恒生指數反覆升13點　阿里巴巴跌3%、滙豐跌2%　本港地產股、濠賭股逆市升（不斷更新）
【美股期貨】歐洲股市跌逾1%　納指期貨挫0.7%（不斷更新）
【美股期貨】歐洲股市跌逾1%　納指期貨挫0.7%（不斷更新）
【芯片大戰】IDC：中國在高端芯片製造落後3至4個世代　籲中芯國際尋找美國夥伴提升技術
【芯片大戰】IDC：中國在高端芯片製造落後3至4個世代　籲中芯國際尋找美國夥伴提升技術
【港股ADR+夜期】阿里美股低港3%　滙豐ADR低1.8%（不斷更新）
【港股ADR+夜期】阿里美股低港3%　滙豐ADR低1.8%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款