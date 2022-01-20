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【ET開市直擊】內地食品股新年旺不旺　內險股蓄勢待發追落後？（附time code）

股市 09:00 2022/01/20

分享：

港股上日反覆靠穩，恒生指數收報24127點，升15點。內地新春旺季將至，食品股旺旺 （00151） 、康師傅 （00322） 等可否炒上？平保 （02318） 、中國人壽 （02628） 上日靠穩，內險準備追落後？光大新鴻基證券策略師伍禮賢今早9時於《ET開市直擊》為你跟貼市況。

Time code
01：00 - 港股今日焦點速覽　
01：55 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：09 - 亞太股市早段市況速報
03：36 - 道指連跌4個交易日  美股跌定未？
07：00 - 港股上日市況速覽+北水盤路
07：57 - 恒指24000點水平爭持　港股突破24500點才有力轉勢
09：37 - 中長綫對港股不太悲觀　今年有望挑戰27500點阻力
10：18 - 美債息非港股的核心因素　港股今年核心因素是甚麼？
11：00 - 科技股翻生港股才翻生
11：40 - 新春消費旺季短綫可關注內地食品股　中長綫亦受惠國策
13：39 - 發改委力谷春節旺季消費　消費股可受惠
13：59 - 消費股睇好啤酒股、乳業股　長綫睇好華潤啤酒 （00291） 、蒙牛乳業 （02319）
14：47 - 春節旺季短綫睇好中國旺旺 （00151） 、達利食品 （03799） 　康師傳 （00322） 、統一企業 （00220）
16：33 - 中國旺旺 （00151） 、達利食品 （03799） 咩價位買入？目標價多少？
18：36 - 觀眾問股：康師傅 （00322） 未有貨甚麼價位可入？中長綫可賺息賺價？
19：49 - 觀眾問股：蒙牛乳業 （02319） 未有貨可否炒底？
22：00 - 內險股有冇力追落後？
22：54 - 要留意做壽險的股份去年下半年復甦不明顯　財險復甦更快
26：00 - 內險股仍受內房拖累　宜第二季才開始留意部署
26：23 - 內險股看好中國平安 （02318） 、中國財險 （02328） 、中國人保 （01339）
27：36 - 港股開市前市況速報
29：47 - ET個股推介：中國神華 （01088）
32：14 - 港股開市初段市況速報
33：10 - 內房股政策放寬不足以令板塊回暖　內房股最大停滯點在哪？
36：10 - 內房復甦最快都要第二季
37：42 - 觀眾問股：中糧家佳康 （01610） 是否新年消費股？可炒節日氣氛？
39：17 - 觀眾問股：碧桂園服務 （06098） 55元有貨前景如何？
40：20 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 6.25元有貨怎處理？
41：58 - 內地最新LPR速報
42：35 - 內地放水符合市場預期　第二季內地貨幣政策有機會回復正常
43：57 - 觀眾問股：內地減息放水是不是內銀股末日？
45：51 - 觀眾問股：中國人壽 （02628） 15.3元買入可以上望多少？
49：23 - 觀眾問股：美團 （03690） 246元有貨　沽貨換馬騰訊 （00700） 好不好？
51：23 - 觀眾問股：今年車股仍有得炒？持有GX中國汽車 （02845） 點睇？
52：56 - 觀眾問股：汽車股點睇？吉利汽車 （00175） 、比亞迪 （01211） 、永達汽車 （03669）
54：05 - 觀眾問股：贛鋒鋰業 （01772） 前景點睇？甚麼價位可買入？
55：39 - 觀眾問股：瑞聲科技 （02018） 發盈警　46元有貨現在止蝕好嗎？
57：27 - 觀眾問股：中遠海控 （01919） 15.6元有貨上望多少？15.4元有貨要走嗎？
59：40 - 觀眾問股：中國電力 （02380） 4.2元有貨　持貨抑或沽貨？
1：00：38 - 觀眾問股：收息股點揀？長江基建 （01038） vs 電能實業 （00006）
1：01：41 - 港股開市初段市況速報
1：02：25 - 消息股：中石油 （00857） 、瑞聲科技 （02018） 、安踏體育 （02020） 、海豐國際 （01308） 、中鋁國際 （02068）
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欄名 : ET開市直擊

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