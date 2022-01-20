【通脹高企】英國上月創30年新高 超過預期

全球經濟去年經歷高通脹時代，英國通脹更是屢創新高。英國政府數據顯示，2021年12月當地通脹再造歷史，達近30年以來高位，比11月更升0.3%，數字超越經濟學家預期。當中，大量生活用品價格急升。

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英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）數據顯示，英國去年12月消費物價指數（CPI）打破經濟學家預期，由11月的5.1%升至5.4%，創下1992年3月以來新高點。食物﹑傢具及衣物價格持續上升，餐廳及酒店消費亦見高位。

食品價格按年增加4.2%，為2013年9月後最高水平，衣物價格同樣寫下4年半以來新高。由於能源及芯片短缺釀成能源及新車供應問題，導致能源價格持續受壓上升。同時，12月ONS亦錄得自2011年後，家庭能源費用通脹率新高。

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不過，能源價格上限即將在今年4月更新，屆時可能數百萬戶英國家庭受影響，家庭能源帳單可能上升50%，加大通脹壓力。英國央行英倫銀行（Bank of England）預計，今年春天通脹高達6%，其他專家估計高見7%。

因英國民眾生活成本持續上升，英倫銀行亦備受壓力，需要採取措施控制。英倫銀行上月已率先行動，加息0.1至0.25%。

財相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，政府會持續聆聽市民意見，理解市民面對生活成本上升帶來的壓力，並指政府已為民眾提供眾多紓困措施。

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責任編輯：吳漢培