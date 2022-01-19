【物管股】 摩通料最快第二季物管股獲重估 短期宜選防守性強股份

摩通發表研究報告指，內地物管股的盈喜預告或不再成為股價驅動力，並指出過去兩個月市場對房地產開發商的流動性持續感到擔憂，令行業表現落後於恒指約14%，現時投資者擔心物管業務會被母公司視作融資工具，因此料待房企的流動性狀況有所緩解，相信最快第二季物管行業才會出現有意義的重估。

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該行指，短期內在選股方面，宜考慮其防禦性，首選保利物業（06049）、中海物業（02669）及華潤萬象生活（01209），分別予目標價72元、10元及45元。另外，由於由於市場對雅居樂（03383）的流動性感到擔憂，因此將雅生活服務（03319）評級下調至「減持」，目標價大幅降55.8%至11.5元，同時對恒大物業 （06666） 、融創服務（01516）及世茂服務（00873）保持謹慎的看法，均維持「減持」評級，目標價再分別下調至2元、5.5元及4.5元。

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記者：郭秀慧