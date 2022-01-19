【信貸報告】港人接受先買後付短分期　大眾愈趨關注信貸

▲ 環聯公布研究報告，顯示港人開始接受「先買後付」的短分期方式，另網上交易日增，亦顯示數碼詐騙以網絡釣魚最常見。 （法新社及資料圖片）

資訊公司環聯公布2021年第四季研究報告，顯示港人開始接受「先買後付」的短分期方式。另外，網上交易日增，報告亦顯示，數碼詐騙以網絡釣魚最常見。

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環聯公開2021年第四季消費者脈搏研究，調查了1,100名本港消費者對信貸的態度，於調查期間本港未有錄得Omicron本地傳播個案。在疫情稍為緩和期間，市民對財務信貸及消費的態度尚算樂觀，由於派發第二輪消費券刺激經濟，近一半受訪者有（49%）增加家庭開支預算，70%消費者計劃聖誕節開支跟去年相同或更多。

個人信貸仍最受歡迎

港人習慣以貸款周轉，報告指頭三位貸款產品仍是個人貸款、稅務貸款和循環貸款，分別佔35%，19%和18%。又留意到「先買後付」開始為大眾認識及接受，在過去12個月內，曾使用一次或以上的消費者佔63%，82%受訪者認為有一定價值（按季上升12％）。「先買後付」讓小額消費者選擇在若干時間後才付款，或將簽帳分拆成數期還款。本港提供「先買後付」的平台有atome、Hoolah、livi bank等。

先買後付大多需要經由手機應用程式進行或網上交易申請，牽涉到金融資訊安全問題，報告顯示數碼詐騙最常見的詐騙手法為網絡釣魚（40%）、盜用信用卡（24%）和身份盜用（25%）。67%受訪者認為自己沒遇過數碼詐騙，但仍有約三分之一人表示曾被騙徒盯上但沒有成為受害人。

消費者認同信貸重要性

香港多年來建立的金融地位，亦令市民對普惠金融的發展意識有所提高。於第四季有61%消費者認為，有充足渠道獲批信貸及貸款產品，較第一季上升23個百分點。65%受訪者表示，能獲得信貸是達成財務目標的重要一環（第三季為50%）。65%受訪者認為信貸評級非常或十分重要，多達72%消費者至少每月查閲信貸評級一次。

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責任編輯:王浩賢