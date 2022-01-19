  • 18°C
香港時間 : 2022119日 (三) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信貸報告】港人接受先買後付短分期　大眾愈趨關注信貸

商業 18:38 2022/01/19

分享：

環聯公布研究報告，顯示港人開始接受「先買後付」的短分期方式，另網上交易日增，亦顯示數碼詐騙以網絡釣魚最常見。 （法新社及資料圖片）

資訊公司環聯公布2021年第四季研究報告，顯示港人開始接受「先買後付」的短分期方式。另外，網上交易日增，報告亦顯示，數碼詐騙以網絡釣魚最常見。

【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算　平均加薪幅度達5% 

環聯公開2021年第四季消費者脈搏研究，調查了1,100名本港消費者對信貸的態度，於調查期間本港未有錄得Omicron本地傳播個案。在疫情稍為緩和期間，市民對財務信貸及消費的態度尚算樂觀，由於派發第二輪消費券刺激經濟，近一半受訪者有（49%）增加家庭開支預算，70%消費者計劃聖誕節開支跟去年相同或更多。

個人信貸仍最受歡迎 

港人習慣以貸款周轉，報告指頭三位貸款產品仍是個人貸款、稅務貸款和循環貸款，分別佔35%，19%和18%。又留意到「先買後付」開始為大眾認識及接受，在過去12個月內，曾使用一次或以上的消費者佔63%，82%受訪者認為有一定價值（按季上升12％）。「先買後付」讓小額消費者選擇在若干時間後才付款，或將簽帳分拆成數期還款。本港提供「先買後付」的平台有atome、Hoolah、livi bank等。

先買後付大多需要經由手機應用程式進行或網上交易申請，牽涉到金融資訊安全問題，報告顯示數碼詐騙最常見的詐騙手法為網絡釣魚（40%）、盜用信用卡（24%）和身份盜用（25%）。67%受訪者認為自己沒遇過數碼詐騙，但仍有約三分之一人表示曾被騙徒盯上但沒有成為受害人。

消費者認同信貸重要性

香港多年來建立的金融地位，亦令市民對普惠金融的發展意識有所提高。於第四季有61%消費者認為，有充足渠道獲批信貸及貸款產品，較第一季上升23個百分點。65%受訪者表示，能獲得信貸是達成財務目標的重要一環（第三季為50%）。65%受訪者認為信貸評級非常或十分重要，多達72%消費者至少每月查閲信貸評級一次。

日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場

責任編輯:王浩賢

相關文章

日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場
今日
日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場
【農曆新年】本港爆發第五波疫情　73%本地餐廳料今年首季營商不樂觀
今日
【農曆新年】本港爆發第五波疫情　73%本地餐廳料今年首季營商不樂觀
【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算　平均加薪幅度達5%
今日
【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算　平均加薪幅度達5%

你可能感興趣

日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場
今日 14:35
日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場
【農曆新年】本港爆發第五波疫情　73%本地餐廳料今年首季營商不樂觀
今日 18:13
【農曆新年】本港爆發第五波疫情　73%本地餐廳料今年首季營商不樂觀
【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算　平均加薪幅度達5%
今日 15:10
【加薪有望？】亞太僱主擬提高今年薪酬預算　平均加薪幅度達5%
經濟 信用卡 香港 金融

下一篇文章

【農曆新年】本港爆發第五波疫情　73%本地餐廳料今年首季營商不樂觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【經營策略】果汁品牌3招突圍　網店生意爆升10倍
【經營策略】果汁品牌3招突圍　網店生意爆升10倍
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【貨運入口】無拖羅食？　難入貨日本料理店直接停售赤貝、拖羅
【貨運入口】無拖羅食？　難入貨日本料理店直接停售赤貝、拖羅
【農曆新年】HSBC推中小企「創新年」獎賞　6項數碼服務優惠助力港商經營
【農曆新年】HSBC推中小企「創新年」獎賞　6項數碼服務優惠助力港商經營
【黑膠唱片】2021年美國黑膠唱片銷量超過 4172萬　30年來首次超越CD
【黑膠唱片】2021年美國黑膠唱片銷量超過 4172萬　30年來首次超越CD
日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場
日本過江龍落戶香港　冀進駐中國市場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款