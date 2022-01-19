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【英國疫情】英解除強制口罩令等大部分防疫限制（第二版）

環球社會熱點 22:00 2022/01/19

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英國近日新冠肺炎的確診個案由高位回落，首相約翰遜周三（19日）出席國會會議時，宣布撤銷Plan B防疫計劃的大部分措施，包括取消在家工作指引、疫苗護照及強制口罩令。

（第二版更新取消Plan B大部分措施）

約翰遜哀聲再為派對門致歉 黨友將發起不信任動議 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）宣布，將會撤銷英格蘭地區實施的在家工作指引、疫苗護照及強制性口罩令。

其中，政府即時取消盡量在家工作的指引，而進入特定場所及大型活動須出示疫苗護照，以及於公共交通工具及店舖實施的強制口罩令，下周三（26日）屆滿後將不會延長。不過，他建議於某些室內地方須繼續配戴口罩。

約翰遜續指，現階段沒計劃延長3月24日屆滿的強制隔離指引，另涉及入境及旅遊的檢測限制，則於數目後公布。目前英格蘭要求確診者最少在家隔離5日，並於第5及第6日進行檢測，獲得陰性結果後才可結束隔離。

英國最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存 【下一頁】

政府發言人較早時間表示，有關下一步的決定，絕對經過充分考慮、衡量利弊，並指Plan B自上月實施以來，有效減慢Omicron變種病毒傳播，雖然感染率相當高，但最新數據反映確診數字有所回落。Plan B亦爭取更多時間讓民眾接種新冠疫苗，當局至今已提供逾3,600萬劑第3針，同時再次呼籲民眾打針。

此外，蘇格蘭地區將於下周一（24日）解除所有因應Omicron所實施的防疫限制，包括重新開放夜店、放寬室內活動人數限制及餐廳限制等。

英國單日新增逾9.4萬宗新冠確診，包括438名患者死亡，死亡數字創去年2月底以來新高。當地過去一周新增逾67萬宗感染個案，按周回落近4成；過去1周死亡人數增加1,904人，平均267人死亡。

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責任編輯：郭麗明、嚴智勇

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