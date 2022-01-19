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【英國疫情】英格蘭料解除Plan B防疫限制 或僅剩口罩令

環球社會熱點 19:01 2022/01/19

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英國早前為應對新一輪新冠肺炎疫情，推出「Plan B」計劃收緊防疫限制，相關措施將於下周三（26日）結束。當地近日確診明據悉，首相約翰遜將向國會宣布，撤銷英格蘭地區Plan B防疫計劃，放寬部分防疫措施，包括取消在家工作指引及疫苗通行證等。

約翰遜哀聲再為派對門致歉 黨友將發起不信任動議 【下一頁】

首相約翰遜（Boris Johnson）將於周三（19日）在國會發表講話，據悉他與內閣成員早上開會討論，打算向議員宣布解除英格蘭地區的Plan B防疫計劃。政府發言人表示，有關下一步的決定，絕對經過充分考慮、衡量利弊。

發言人續指，Plan B自上月實施以來，有效減慢變種新冠病毒Omicron傳播，雖然新冠感染率相當高，有最新數據反映確診數字有所回落。此外Plan B亦爭取更多時間讓民眾接種疫苗，當局至今已提供逾3,600萬劑第3針，同時呼籲民眾打針。

約翰遜周二（18日）向議員表示，必須持續防範新冠疫情，時刻記住疫情帶來的威脅。衞生大臣賈偉德（Sajid Javid）亦指，對於下周放寬防疫限制抱持審慎樂觀的態度。

英國最快3月解除所有防疫措施 與病毒共存 【下一頁】

英國傳媒預料當局會取消在家工作指引，疫苗通行證及已完成疫苗接種旅客的入境新冠檢測要求亦一併取消，但很大機會維持強制強制佩戴口罩的要求。

此外，蘇格蘭地區將於下周一（24日）解除所有因應Omicron所實施的防疫限制，包括重新開放夜店、放寬室內活動人數限制及餐廳限制等。

英國單日新增逾9.4萬宗新冠確診，包括438名患者死亡，死亡數字創去年2月底以來新高。當地過去一周新增逾67萬宗感染個案，按周回落近4成；過去1周死亡人數增加1,904人，平均267人死亡。

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責任編輯：郭麗明

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