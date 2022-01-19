▲ 【大行報告】瑞信：比亞迪今年銷量目標150萬輛、冀取得內地電動車至少兩成份額 料向Tesla供應電池

瑞信指，比亞迪 （01211） 管理層給予2022年銷量目標為150萬輛，包括純電動車銷量目標60萬輛、插電式混合動力車銷量目標90萬輛，冀取得內地新能源車市場佔有率20%至30%。瑞信下調比亞迪2021年每股盈利預測5.3%，並分別上調2022年至2023年每股盈利預測3.2%至6.2%，重申目標價380元，評級「跑贏大市」。

瑞信料比亞迪向Tesla供應電池

比亞迪今年電池出貨量目標為90至100吉瓦時（GwH），當60吉瓦時用於比亞迪汽車業務，10吉瓦時用於儲電系統，20吉瓦時供應予歐洲一個客戶，餘下則售予其他車廠。瑞信稱，以20吉瓦時支持30至40萬部純電動車，及比亞迪歐洲業務規模來看，估計比亞迪電池供應予Tesla（美：TSLA）歐洲部門。

比亞迪於2019年7月與豐簽訂合作協議，共同開發電動車及低底盤電動SUV。因此瑞信預期，比亞迪未來或會向豐田電動車「bZ SDN」供應電池，豐田「bZ SDN」將採用比亞迪的磷酸鐵鋰刀片電池技術，售價或低於20萬元人民幣。

三個方法應付毛利率壓力

對於政府補貼削減對毛利率帶來的壓力，比亞迪指有三個方法應付：（1）推出定價較高的新產品或新型號；（2）減低代理的現金回購或回贈；（3）通過擴大經營規模以減低固定成本。

比亞迪透露，新推出的高端品牌價值超過50萬元人民幣，首個產品會是大型SUV。集團今年上半年電動車業務毛利率目標約22%予，插電式混合動力車業務毛利率指引則為16%。

另外，日媒報道，比亞迪日本子公司比亞迪日本宣布，將於大阪設新辦事處，並在日本銷售電動客車，佔日本電動客車市佔率70%以上。

相關文章：【比亞迪1211】比亞迪百萬懸紅網絡黑公關線報 維護品牌形象

相關文章：【電動車】比亞迪與自動駕駛初企組合資企業 部署智能駕駛技術