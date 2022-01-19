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【大行報告】 大摩續看好具創新藥產品綫藥企 首選呢兩隻生物科技股

股樓投資 18:20 2022/01/19

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大摩發表研究報告指，內地保健行業經歷了波動的2021年之後，相信行業今年有所重整，該行今年繼續偏好具創新藥産品綫的藥企，而由於生物科技板塊投資情緒好轉，預期CDMO（委托開發及生産）相關股份具反彈潛力。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

報告又指，由於國內競爭加劇、藥品監管標準進一步提高，以及海外審批途徑的能見度下降，預期已擁有全球渠道及持續研發計劃的創新及生物科技股，短期內較最受市場歡迎，看好信達生物（01801），予其「增持」評級，目標價95元。

大摩予醫藥相關股投資評級及目標價﹕

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另外，該行又指，由於內地製藥或生物技術行業龍頭正尋求轉型，並進一步走向國際市場，海外有關當局或會加強對內地藥物試驗臨床數據的要求，因此亦看好研發服務的龍頭藥明生物（02269），料其全球發展足跡及國際性研發專長將成為跑贏大市的利好因素，予其「增持」評級，目標價175元。

同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

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記者：郭秀慧

信達生物（01801） 生物科技股 藥明生物（02269） 大行報告

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