▲ 【泰加亂局】陳帆：的士投保難與營運水平有關 保監局將依法處理泰加任何違規行為

泰加保險 （06161） 突然退保的士引發一連串亂局，其後保監局出手接管其泰加保險有限公司的事務及資產，運輸及房屋局局長陳帆今日回應立法會議員提問時透露，保監局發現泰加保險有限公司的投資活動和資金調配可能違反《保險業條例》下的法定要求，其企業管治亦涉嫌出現缺失，因此決定委託德勤全面接管該公司的事務及資產。

陳帆又稱，德勤確保泰加業務正常運作，並就其財政狀況進行詳細評估，保監局會在分析和檢視所有證據後，決定下一步應採取的行動，包括依法處理任何違法違規行為。

的士投保困難 陳帆：的士交通意外率上升及經營環境欠佳所致

問及的士「投保難、保費貴」問題，陳帆指出，近年涉及的士的交通意外率上升，的士保險業的經營環境欠佳，的士保費有所上升。他又稱，政府一直十分關注的士業界投購保險的問題，認為當中除了涉及保險的事宜外，亦與整體的士營運和管理息息相關。

陳帆表示，政府將會提出一系列建議改善的士行業的發展，包括探討如何透過專業車隊管理提升的士服務質素；引入的士司機違例記分制；以及提高有關利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則。

的士投保人和保險公司雙方均有權取消合約

陳帆又稱，的士業界正探討多項措施以期減少交通意外，包括要求租車的士司機向的士營辦商提供「過往定罪事項證明書」、透過車隊集中管理及加強司機培訓等。

問及會及將的士退保通知期由7日延長至1個月，陳帆稱，保險是一份商業合約，故投保人和保險公司雙方均有權根據相關條款取消合約，7天退保通知期旨在方便投保人如決定出售車輛時能盡快取回剩餘保費，政府及保監局樂意在聽取各持份者的意見後，與保險業界商討如何改善有關安排。

相關文章：

【泰加亂局】泰加保險未能為2月到期的士保單續保 代表德勤仍在了解泰加財務狀況

【泰加亂局】泰加保險再澄清指控失實、考慮申請覆核接管指示 再有兩執董跳船

記者：李哲毅

【石Sir一周前瞻及異動股】銀娛、金沙、君實生物、先聲藥業及赤子城科技