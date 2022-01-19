【消費券】政府對再派消費券持開放態度 陳茂波：需通盤考慮

在立法會上，自由黨張宇人議員問及政府會否再發放電子消費券，以慶祝香港回歸25周年並為受疫情影響的社會各界提供支援。而經民聯林健鋒亦認為去年5千元消費券帶動的效益社會有目共睹，建議政府可再考慮派發一萬元的「回歸慶典消費券」，為本地經濟復蘇動力，並增加市民的獲得感。他又指希望可爭取讓市民在7月1日前「有錢落袋」，讓社會以和諧氣氛迎接回歸25周年。

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財政司司長陳茂波回應指，政府目前正就《財政預算案》進行諮詢，鑑於資源有限，在考慮是否再發放消費券時，需要審慎和通盤考慮，包括反覆的疫情對社會民生造成的影響和當前財政狀況。 陳茂波又稱，政府目前已向630多萬名合資格人士發放總額約300億元電子消費券，認為社會對計劃反應正面，有助提振經濟，政府會在計劃完結後評估對經濟的推動作用。對於有意見提出希望社會上能有更多的電子支付工具，他認為去年的消費券計劃吸引了不同電子支付平台參與，商戶亦提供不同優惠，計劃反應踴躍，亦成功帶動社會氣氛，但強調政府作有關考慮時需要詳細研究，未必會完全抄去年的做法。

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陳茂波總結回應指，至於會否再考慮派發消費券，香港政府會持開放態度並作動態評估，並視乎疫情的發展再作回應，他指有意見認為在嚴厲的社交距離措施下，即使派發消費券，市民都未必用得上。

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記者：鄭日棱