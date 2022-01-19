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【消費券】政府對再派消費券持開放態度 陳茂波：需通盤考慮

理財智慧 18:47 2022/01/19

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在立法會上，自由黨張宇人議員問及政府會否再發放電子消費券，以慶祝香港回歸25周年並為受疫情影響的社會各界提供支援。而經民聯林健鋒亦認為去年5千元消費券帶動的效益社會有目共睹，建議政府可再考慮派發一萬元的「回歸慶典消費券」，為本地經濟復蘇動力，並增加市民的獲得感。他又指希望可爭取讓市民在7月1日前「有錢落袋」，讓社會以和諧氣氛迎接回歸25周年。

【疫苗接種】兩新增疫苗接種中心1月26日投入服務 周四起接受預約【下一頁

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

財政司司長陳茂波回應指，政府目前正就《財政預算案》進行諮詢，鑑於資源有限，在考慮是否再發放消費券時，需要審慎和通盤考慮，包括反覆的疫情對社會民生造成的影響和當前財政狀況。 陳茂波又稱，政府目前已向630多萬名合資格人士發放總額約300億元電子消費券，認為社會對計劃反應正面，有助提振經濟，政府會在計劃完結後評估對經濟的推動作用。對於有意見提出希望社會上能有更多的電子支付工具，他認為去年的消費券計劃吸引了不同電子支付平台參與，商戶亦提供不同優惠，計劃反應踴躍，亦成功帶動社會氣氛，但強調政府作有關考慮時需要詳細研究，未必會完全抄去年的做法。

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

陳茂波總結回應指，至於會否再考慮派發消費券，香港政府會持開放態度並作動態評估，並視乎疫情的發展再作回應，他指有意見認為在嚴厲的社交距離措施下，即使派發消費券，市民都未必用得上。

【職場熱話】受父親提攜不斷晉升 打工仔5年升至高級經理 嘆失發展自由感困擾【下一頁

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記者：鄭日棱

電子消費券 財政預算案 立法會 社會民生

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