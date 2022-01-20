【iPhone配件】Mophie首推MagSafe兼容三合一旅行充電器　售150美元

▲ 充電器通過Made for MagSafe認證，能夠為iPhone 12或iPhone 13充電，功率高達15W，與Apple自家的MagSafe充電器相似。（Apple線上商店官網截圖）

蘋果配件制造商Mophie首度推出MagSafe兼容的三合一旅行充電器，具有專門空間為iPhone、Apple Watch和AirPods充電，且能與MagSafe兼容。現時可在Apple線上商店購買，並將於2月在Apple門店發售，售價150美元（約1,168港元）。

Mophie表示，該充電器通過Made for MagSafe認證，能夠為iPhone 12或iPhone 13充電，功率高達15W，與Apple自家的MagSafe充電器相似。除iPhone 12/13 mini外，所有iPhone 12和13機型都能使用MagSafe並以15W功率充電，而mini的充電功率最高為12W。

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市面上許多標榜「兼容MagSafe」的充電器是使用磁鐵與MagSafe iPhone連接，但由於沒有配備Apple的官方組件，而且充電功率僅限於7.5W，使用時或會出現混亂。而Mophie這款充電器不但材用Apple的官方組件，更經過MFI認證流程，可以最快的無線速度為iPhone 12和13充電。

可折疊成三份 方便旅行攜帶

除了配有兼容MagSafe的無線充電器外，還設有專用的AirPods和Apple Watch充電器，可提供高達5W的功率，以及一個附帶的USB-C牆面插座，可提供30W的功率。

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Mophie還為旅行充電器配備一個手提箱，能夠容納所有部件和電源插座。加上充電器可折疊成三份，方便攜帶，可在旅行時輕鬆放進行李箱或背包。

▲ Mophie為旅行充電器配備一個手提箱，能夠容納所有部件和電源插座。（Apple線上商店官網截圖）

責任編輯：陳卓賢

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