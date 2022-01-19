【NFT 收購】OpenSea 收購加密貨幣初創公司 Dharma Labs 拓展 NFT 業務

▲ OpenSea 為全球最大NFT 交易平台，並正式收購Dharma Labs 加密貨幣錢包初創公司。（Dharma 官網截圖）

NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）市場持續熱烈，全球最大NFT 交易平台OpenSea 宣布收購Dharma Labs 加密貨幣錢包初創公司，並任名Dharma Labs 聯合創始人 Nadav Hollander 成為 OpenSea 的新首席技術總監 CTO，負責開發 NFT 及 Web3.0 業務。

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Dharma 電子錢包 2月18日關閉

據 OpenSea 指出，收購 Dharma Labs 後，Dharma 現時所推出的電子錢包將會關閉，該舉動即時引起觸動 Dharma 電子錢包用戶神經，因用戶需要在限期內將現有電子資產轉移至另一個電子錢包。

據Dharma 官方聲明表示，Dharma 電子錢包將於 30 日內停用，用戶進行資金轉換或提取資金不需要支付任何費用，但需於 2022 年 2 月 18 日前完成，當Dharma 錢包關閉後，雖仍可以通過 DApp 應用程式功能提取資金，惟通過 DApp 方式提取資金將需要支援礦工費（gas fee），即類似現時銀行間轉賬的手續費。

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另外，據 OpenSea 官方公告顯示，收購 Dharma Labs 後將發展下列四項重點：

1.加速產品開發，滿足用戶需求

2.擴大用戶信任度及提升使用安全性

3.投資 NFT 及 Web3.0 生態系統

4.發展及增值團隊

責任編輯：向頌勤

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