【大行點睇】藥物康德發盈喜惟股價插7%　摩通續睇好列為中國CRO行業首選股

摩根大通發表報告指，發盈喜的藥明康德(02359) 預計2021年年度營業收入介乎228.19元至229.02億人民幣(下同)，按年增加38%至38.5%；純利介乎49.73億至50.32億元，增長68%至70%；扣除非經常性損益，預計淨利潤介乎40.07億至40.55億元，增長68%至70%，純利預測高於市場預期。

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該行將其2021至2023年的盈利預測分別上調23%、9%、8%，目標價相應調升至178港元，重申「增持」評級，並認為其為中國CRO或CDMO行業的首選。

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