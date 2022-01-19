【異動股】歌禮製藥再獲新採購協議股價急升22%　連升8日累升90%

歌禮製藥(01672) 公布，與老撾Phokam Pharmaceutical Import-Export Co., Ltd簽署採購協議，向其提供公司研發的產品利托那韋片。股價再急升22%，連升第8日累升90%。

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公司月初宣布，利托那韋口服片年 產能已擴大至1億片，未來可根據市場需求進一步快速擴大。另外，公司早前亦公布新冠藥研發管綫，ASC10是靶點為聚合酶(RdRp)的口服直接抗新冠病毒候選藥物，用於治療新型冠狀病毒。ASC11是靶點為蛋白酶(3CLpro)的口服直接抗新冠病毒候選藥物，與利托那韋口服片劑聯用治療新型冠狀病毒。

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