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【異動股】歌禮製藥再獲新採購協議股價急升22%　連升8日累升90%

股樓投資 17:48 2022/01/19

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歌禮製藥(01672) 公布，與老撾Phokam Pharmaceutical Import-Export Co., Ltd簽署採購協議，向其提供公司研發的產品利托那韋片。股價再急升22%，連升第8日累升90%。

同場加映︰【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

公司月初宣布，利托那韋口服片年 產能已擴大至1億片，未來可根據市場需求進一步快速擴大。另外，公司早前亦公布新冠藥研發管綫，ASC10是靶點為聚合酶(RdRp)的口服直接抗新冠病毒候選藥物，用於治療新型冠狀病毒。ASC11是靶點為蛋白酶(3CLpro)的口服直接抗新冠病毒候選藥物，與利托那韋口服片劑聯用治療新型冠狀病毒。

【中美角力】 傳美國審查阿里雲有否構成國安風險 阿里巴巴錄五連跌

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同場加映︰【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

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撰文 : 周兆邦

歌禮製藥－B（01672） 港股

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