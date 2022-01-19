【香港出口】Google香港發表出口營商報告　近7成受訪商戶計劃增數碼投資

▲ 有68%受訪出口商計劃於2022年增加在數碼科技方面的投資，亦有9成公司對前景表示樂觀。(資料圖片)

Google香港發表《智慧數碼城市－出口營商新視角》報告，顯示香港的出口貨值在疫情期間持續錄得升幅，有助本地經濟復甦。數碼轉型亦成重要策略，有68%受訪出口商計劃於2022年增加在數碼科技方面的投資，亦有9成公司對前景表示樂觀。

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根據《智慧數碼城市－出口營商新視角》報告，疫情期間香港出口商的出口收入佔公司總收入比率由26%增至35%，上升9%，顯示出口貿易有助本地經濟復甦。

68%受訪出口商計劃增數碼科技投資

Google香港銷售及營運總經理余名德表示，「出口貿易顯然是香港經濟核心之一，報告清楚指出香港出口業的增長潛力。Google香港亦透過『智慧數碼城市』項目，銳意支持香港及本地企業數碼轉型。」

該報告顯示，港出口商深明數碼轉型帶來的益處如何有助增加市場佔有率。68%受訪出口商計劃於2022年增加在數碼科技方面的投資，亦有9成公司對前景表示樂觀。另外，62%中小型出口商；及75%出口企業認為，東南亞市場甚具吸引力。

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邦龍珠寶負責人蔣惠敏表示，該企正考慮數碼轉型如增加電商平台。她表示，「因為明顯感受到數碼轉型是企業發展的大方向」，而疫情亦加速了該企在這方面的決策。

蔣惠敏解釋，疫下缺失買家來港參展及尋找賣家，對生意造成打擊，故有數碼轉型的計劃。

東南亞的商品成交金額 2025年將可達360億美元

Google、Temasek及Bain進行的另一項研究《e-Conomy SEA 2021》顯示，東南亞現時有3.5億數碼消費者曾試過至少一次網上購物。2021年東南亞的商品成交金額（GrossMerchandise Value，GMV）達170億美元（約1324億港元），預計2025年將可達360億美元（約2805億港元）。對出口商而言，加強數碼技能是為未來業務作好準備的重要一環。

KicksCrew創辦人兼行政總裁麥俊然表示，公司成立初10年，每天平均只售出15對球鞋往6個市場，惟去到2021年，該企每日的生意額增長高達50%，產品面向超過40個市場，包括韓國、泰國甚至遠至哥斯達黎加。他稱，沒有Google的話未必做到這個成績，「而香港完全可以成為國際品牌」。

中小型出口商渴望學習數碼廣告和工具，滿足其業務需求和增加收入來源；另一方面，出口企業冀能善用如數據分析和生產力促進工具等由雲端和人工智能支援的解決方案，進一步改善客戶服務及營運效率。

KicksCrew首席增長總監許啟豪指出，全球的波鞋受好者皆使用Google尋找相關資訊，故利用不同關鍵字展示予客戶其心中想購買的產品，加上Google Ads可直接連客人進該企網站，快捷及有效率便成數碼廣告最大的好處。

政策制定者、公營機構及行業組織 角色重要

報告顯示，政策制定者、公營機構及行業組織，在支援香港出口商拓展全球市場的角色必不可少。例如，就如何應對海外市場的貿易法規和規則，公營機構及行業組織應為出口商提供更多指引或支援。

又例如，政府可在主要出口市場設立當地代表處或加強合作關係，為本地出口商提供更好的支援，也可推廣香港作為可靠的產品及服務供應地。

此外，政策制定者可考慮與主要貿易夥伴建立數碼經濟合作夥伴關係協議，持續參與世界貿易組織有關全球數碼貿易的討論，幫助出口商確保數據的跨境流動合乎資料安全及私隱保障，加強對香港企業權益的保障。

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記者：李智美