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【英國王室】哈里無警察保護 竟是查理斯一手造成？

環球社會熱點 09:05 2022/01/20

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英國哈里王子已移居美國，他近日拒絕父親查理斯王子邀請，指在未有警察保護下返回英國並不安全。其實不只是哈里一家，英國多名普通王室成員早已不受警察全天候保護多年，措施更是由查理斯王儲著手改變。據報查理斯改變規定時，令近日陷入性侵訴訟的弟弟安德魯王子極度不滿。

查理斯想見孫女 請哈里一家返英卻被拒  【下一頁】

《鏡報》報道，英女王、威廉王子夫婦等現任英國王室高級成員，確實有英國警察24小時保護。但英女王唯一女兒安妮公主、幼子愛德華王子夫婦等，僅在執行公務時受警察保護，其餘時間需自付保鏢費用。

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報道指，規則是查理斯於2011年更改。事源於安德魯王子細女尤金妮公主（Princess Eugenie）在入讀大學前1年環遊世界，令其保鏢費用激增。查理斯其後介入事件，希望控制王室開支。

雖然尤金妮亞自付酒店及旅費，但英國納稅人仍需承擔其保安方面的費用。據報她當年曾到訪印度、美國、泰國、南非，保安費用逾10萬英鎊（約106萬港元）。

哈里怕返國有危險 訴諸法律要求請警察保護 【下一頁】

王室傳記作家萊文（Angela Levin）在紀錄片中透露，查理斯當時指尤金妮及其姐姐比特麗斯公主（Princess Beatrice），不太可能成為恆常履行公務的核心王室成員，建議停止2人的全天候警察保護。

萊文亦稱，查理斯的決定讓兩位公主的父親安德魯非常生氣，曾致函英女王，希望女兒被視為正式王室成員，得到全天候的警察保護。據悉，尤金妮及比特麗斯公主現時分別自費顧用保安。

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責任編輯：李俊儀

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