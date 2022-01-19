【港股追蹤】京東一度升近4%　宣布與Shopify成戰略合作伙伴

京東集團(09618) 宣布，於1月18日與互聯網基礎設施提供商Shopify(美：SHOP)達成戰略合作，成為Shopify首個中國戰略合作夥伴。未來雙方將發揮各自在供應鏈基礎設施和數字技術的優勢和能力，共同為中國和海外商家打造更加便捷、可靠的跨境電商新通道。京東將為Shopify平台上的國際商家和新興品牌開闢跨境電商入駐綠色通道，為中國消費者提供更加豐富全球商品。

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京東並將協助中國商家一站式出海，通過Shopify建立面向全球市場的DTC(Direct-to-consumer)獨立站，打造「京東一站式選品平台」，為Shopify全球商戶開放基於京東供應鍊網絡的優質商品池。

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