去年本地廣告支出增29% MIRROR繼續雄霸市場 IG參與逾180個品牌內容推廣

去年消費市道明顯回暖，各大品牌更積極做推廣吸客。據香港最大廣告媒體監察公司admanGo的廣告數據，2021年的本地廣告支出按年增長29%，總開支逾294億元。而人氣男團MIRROR則雄霸去年Instagram的KOL品牌內容廣告市場，由他們推廣的品牌數目已超過180個。

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據admanGo的數據，去年廣告開支每季都錄得不俗升幅 ，當中第二季的開支按年升幅達39% ，以升幅計是全年表現最好的季度。

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admanGo指，男團MIRROR在2021年雄霸了Instagram的KOL品牌內容廣告市場，由他們推廣的品牌數目已超過180個。MIRROR全體成員一起推廣的品牌有三星、麥當勞、戶戶送及CSL等等，成員亦各自參與不同的品牌內容推廣。

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2021年十大廣告開支行業按年都錄得可觀升幅，十大廣告開支行業中，廣告開支最高的是銀行、信用卡及投資服務業，按年上升57%。而私人貸款類別繼續成為去年的主力推廣業務，廣告開支升36%，當中開支最高的廣告商是邦民財務，廣告開支升40%。

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地產業的廣告開支亦由第5位上升至第3位，廣告開支升29%，而住宅物業類別佔行業比重高達32%，廣告開支升30%。化妝及護膚用品廣告開支上升68%，以升幅計是十大行業中最高，廣告開支排名由第10位升至第6位。

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記者：陳詠妍