  • 19°C
香港時間 : 2022120日 (四) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

去年本地廣告支出增29% MIRROR繼續雄霸市場 IG參與逾180個品牌內容推廣

理財智慧 15:06 2022/01/20

分享：

去年消費市道明顯回暖，各大品牌更積極做推廣吸客。據香港最大廣告媒體監察公司admanGo的廣告數據，2021年的本地廣告支出按年增長29%，總開支逾294億元。而人氣男團MIRROR則雄霸去年Instagram的KOL品牌內容廣告市場，由他們推廣的品牌數目已超過180個。

【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮


據admanGo的數據，去年廣告開支每季都錄得不俗升幅 ，當中第二季的開支按年升幅達39% ，以升幅計是全年表現最好的季度。

    點擊圖片放大
    +4
    +3


admanGo指，男團MIRROR在2021年雄霸了Instagram的KOL品牌內容廣告市場，由他們推廣的品牌數目已超過180個。MIRROR全體成員一起推廣的品牌有三星、麥當勞、戶戶送及CSL等等，成員亦各自參與不同的品牌內容推廣。

【企業專訪】麥當勞CEO黎韋詩領軍十年 嚴推抗疫措施 數碼轉型助攻穩生意，詳見【下一頁


2021年十大廣告開支行業按年都錄得可觀升幅，十大廣告開支行業中，廣告開支最高的是銀行、信用卡及投資服務業，按年上升57%。而私人貸款類別繼續成為去年的主力推廣業務，廣告開支升36%，當中開支最高的廣告商是邦民財務，廣告開支升40%。

獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機，詳見【下一頁


地產業的廣告開支亦由第5位上升至第3位，廣告開支升29%，而住宅物業類別佔行業比重高達32%，廣告開支升30%。化妝及護膚用品廣告開支上升68%，以升幅計是十大行業中最高，廣告開支排名由第10位升至第6位。

MIRROR稱霸廣告界 12子年初至今接拍逾百廣告 專家曾錦強：廣告現象史無前例 對業界卻存在重大打擊，詳見【下一頁

【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
廣告 Mirror 媒體 廣告 銀行

上一篇文章

【大行點睇】國企內房收購或需配股 摩通指持續反彈需更多好消息

下一篇文章

【大行點睇】估值不高受惠內地市場改革 野村續唱好中資金融股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

安踏發盈喜 不計入合營虧損 料去年盈利增長最少35%
安踏發盈喜 不計入合營虧損 料去年盈利增長最少35%
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】新婚夫婦走遍全港搵甜蜜窩居　終揀連裝修改則大一房戶　566萬即買即住
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
【有相睇】鍾情平台特色戶　為爭贏另外兩組客　番睇3次兼追價　終成業主
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
獨具慧眼率先找姜濤做代言 再夥拍MIRROR引發全城「食炸雞換鏡仔卡」熱潮 麥當勞一姐黎韋詩親述合作契機
【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買
【有相睇】買樓予「80後」兒子自住　葵興街坊客買樓如買菜　見單位連平台即睇即買
【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元
【二手樓價】嘉湖山莊半年減價逾兩成　三房單位望濕地公園景516萬沽　呎價跌破1萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款