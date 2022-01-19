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【樓市熱話】公屋環境配套較差？ 網民認為不是宜居的地方 有感私樓比公屋更舒適

理財智慧 18:43 2022/01/19

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𣎴少人對公屋都有根心蒂固的印象，如鄰居質素惡劣、居住環境狹窄、安全不受保障等，若能選擇都會揀選私樓。近日有網民在「連登」討論區發文，指自己從小在公屋長大，直至到社會工作後生活環境才有所改善，更直言公屋不是宜居的地方。

樓主經歷：

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同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

有網民認同樓主，認為「私樓鄰居小孩更有禮，相反公屋小孩只會大聲喧嘩，騷擾他人」，「公屋不但每日面對嘈吵噪音亦沒有私隱可言」。

亦有網民認為「一個人的質素不能因為成長環境而下判斷」，「基層的人覺得公屋好因為支出相對少，富有的人才會追求生活品質。」因此，不能相提而論。

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責任編輯：陸盈希

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