【樓市熱話】公屋環境配套較差？ 網民認為不是宜居的地方 有感私樓比公屋更舒適

𣎴少人對公屋都有根心蒂固的印象，如鄰居質素惡劣、居住環境狹窄、安全不受保障等，若能選擇都會揀選私樓。近日有網民在「連登」討論區發文，指自己從小在公屋長大，直至到社會工作後生活環境才有所改善，更直言公屋不是宜居的地方。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【職場熱話】Uniqlo搶人才 招聘年薪上限升至6,800萬 不需要高學歷 只要能創新 【下一頁】

同場加映：【青姐話】新舊經濟齊熄火 負面訊息一籮籮

有網民認同樓主，認為「私樓鄰居小孩更有禮，相反公屋小孩只會大聲喧嘩，騷擾他人」，「公屋不但每日面對嘈吵噪音亦沒有私隱可言」。

亦有網民認為「一個人的質素不能因為成長環境而下判斷」，「基層的人覺得公屋好因為支出相對少，富有的人才會追求生活品質。」因此，不能相提而論。

同場加映：【溫股知新】短缐回氣續上落 攻守兼備新操作

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陸盈希